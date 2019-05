Dresden

Wer am Sonnabend um 14 Uhr den Neumarkt ansteuerte, konnte ihn hören: Den Pulsschlag Europas. Mit diesem Soundeffekt eröffnet die Bewegung Pulse of Europe bekanntermaßen seine Pro-Europa-Veranstaltungen, so auch am Tag vor der Europawahl in Deutschland.

Unter dem Motto „Frieden, Freiheit, Zusammenhalt“ sprachen sich die Redner, darunter die Direktorin des Albertinums Hilke Wagner, für ein geeintes Europa aus. „Es ist uns wichtig, einen Tag vor der Europawahl noch einmal zu zeigen, wo wir stehen“, begründete das Dresdner Orga-Team ihr Engagement. Zeitgleich demonstrierten Gleichgesinnte auch in anderen Städten wie Leipzig, Köln und München.

Zur Galerie Pulse of Europe am Tag vor der Europawahl

Wer angesichts des nahen Wahltermins auf vervielfachte Teilnehmerzahlen hoffte, wurde aber eines besseren belehrt. Wie zu den letzten Versammlungen auch lag die Zahl im niedrigen dreistelligen Bereich. Möglicherweise hatte die parallel stattfindende Dresdner Jazzmeile in der Zuschauergunst auch einfach die Nase vorn.

Von fkä