Dresden

Die Fernsehsendung „Talk im Café Dreikönig“ sucht für die kommende Aufzeichnung an diesem Freitag ein interessiertes Publikum. Der Aufzeichnungsbeginn ist um 19 Uhr im Café Dreikönig, Hauptstraße 23.

Vor den Landtagswahlen am 1. September wird über die Frage debattiert, inwiefern die junge Generation die Zukunft der Demokratie mit beeinflussen kann. Ausgangspunkt ist das zunehmende politische Interesse junger Menschen – sei es im Rahmen von Fridays for Future oder in den sozialen Netzwerken. „Eingefahrene Raster werden durch die Jugend hinterfragt und politische Themen neu bewertet“, teilt die theologische Referentin der Dreikönigskirche, Susanne Ludwig, mit.

Zu Gast in der Sendung wird neben dem in Dresden geborenen Sänger und Fernsehmoderator Hartmut Schulze-Gerlach auch Agnes Scharnetzky, Mitarbeiterin im Kinder- und Jugendring Sachsen, sein. Ebenfalls anwesend sind Christian Kurzke, Studienleiter für gesellschaftspolitische Jugendbildung an der evangelischen Akademie Meißen und Benedict Bartsch, Jugendredakteur beim Dresden-Fernsehen.

Bei dem Format „Talk im Café Dreikönig“ handelt es sich um eine Kooperation vom Haus der Kirche und Dresden-Fernsehen. Der Eintritt zu der Diskussionsrunde ist kostenlos, jedoch wird um eine Online-Anmeldung gebeten. Diese ist unter www.hdk-dkk.de möglich.

Von DNN