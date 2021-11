Prügel beim Schippen? – Nachbars-Zoff in Dresden-Pennrich

Dresden

Nachbarschaft kann ganz schön anstrengend sein, da landen mehr Streitigkeiten vor Gericht, als man denkt. Die Anlässe sind oft nichtig, für Außenstehende manchmal sogar lächerlich. Doch für die Betroffenen sind sie bitterernst, wie sich am Donnerstag am Amtsgericht zeigte. Warum sich die beiden Nachbarsfamilien in Pennrich – auf einem Grundstück wohnt der 78-jährige Herr H. mit seiner Frau, auf dem anderen der 65-jährige Herr B. mit seinem Lebensgefährten – so hassen, dass es sogar zu Handgreiflichkeiten kam, konnte nicht wirklich geklärt werden. Da erzählte jeder etwas anderes. Auch auf die Frage, wer denn nun wen verhauen hat, gab es keine klare Antwort.

Eskalation nach jahrelangem Streit

Zank gibt es dort seit Jahren. Im Februar 2020 eskalierte dann das Ganze: Familie H. schippte Schnee, der Nachbar kam vorbei, und nach einer verbalen Auseinandersetzung soll der 78-Jährige dann dem 65-Jährigen die Schaufel eines Schneeschiebers gegen das Kinn geschlagen haben. Die Staatsanwaltschaft klagte Herrn H. wegen gefährlicher Körperverletzung an.

Aussage gegen Aussage

Der 78-Jährige wies die Vorwürfe vehement zurück. „Das ist gelogen. Ich habe ihn nicht geschlagen, ich habe die Schaufel nie in der Hand gehabt. Im Gegenteil, er ist auf mich losgegangen, hat mich zu Boden gestoßen, mir den Schneeschieber entrissen und sich dabei selbst verletzt. Ich bin sehr krank und er ist mir körperlich weit überlegen.“ Der Nachbar wiederum beschuldigte Familie H. der Lüge und falschen Aussage. „Ich habe ihn nie beleidigt oder tätlich angegriffen. Die Aussage ist charakterlos. Er hat mich schon mehrmals geschlagen.“

Homosexualität als Ursache?

Jeder gab und gibt dem anderen die Schuld, verbale Angriffe inklusive. Dabei hatten sie sich einst gut verstanden. Doch dann gab es Ärger – meist Banalitäten, über die sich Erwachsene eigentlich einigen sollten. Ein Problem ist aber offenbar die Homosexualität des 65-Jährigen. „Herr H. beleidigt mich und meinen Lebenspartner immer. Wir seien Schwulis, die nicht hier her gehörten. Er macht sogar Leute, die am Grundstück vorbei laufen, darauf aufmerksam: ,Da wohnen Schwule’’’. Stimmt nicht, erklärte der 78-Jährige.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Künftig aus dem Weg gehen

Es brodelte gewaltig, im Juli gab es ein Gewaltschutzverfahren und man schloss einen Vergleich: Sie gehen sich aus dem Weg, beleidigen und attackieren sich nicht. Das – da war man sich ausnahmsweise einig – funktioniere ganz gut. Das Verfahren gegen den 78-Jährigen wurde eingestellt. „Ich kann nur hoffen, dass die Streitigkeiten beendet sind und bleiben, da sind aber beide Parteien gefragt“, erklärte der Staatsanwalt. Der Vergleich läuft bis Ende 2022 – vielleicht hält er länger.

Von Monika Löffler