Prozessauftakt in Dresden: Ehestreit endet beinah tödlich

„Bis 2017 waren wir ein harmonisches Paar, dann entstanden Probleme zwischen uns“, erklärte Jawed L. am Dienstag im Dresdner Amtsgericht. Der 43-Jährige hatte seine Frau 2009 geheiratet und war mit ihr und den beiden Kinder 2015 von Afghanistan nach Deutschland gekommen. Seit 2020 lebte die Familie in Dresden.

Welcher Art die Eheprobleme des Paares waren, blieb der Öffentlichkeit allerdings verborgen, die wurde während dieser Aussage des Angeklagten vom Prozess ausgeschlossen. Allerdings müssen sie nicht unerheblich gewesen sein, die Folgen waren jedenfalls dramatisch.

Im Sommer vergangenen Jahres eskalierte die Situation bei einem Streit. Jawed L. landete in U-Haft und seine Frau lebensgefährlich verletzt im Krankenhaus. Seit Dienstag muss sich der 43-Jährige vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm gefährliche Körperverletzung vor.

Der Angeklagte wählte selbst den Notruf

Am 11. Juli 2021 hatte das Paar in den frühen Morgenstunden in der gemeinsamen Wohnung heftig gestritten und der Angeklagte prügelte mit den Fäusten auf seine Frau ein. Die flüchtete auf den Balkon, er holte sich ein Messer mit einer 20 Zentimeter langen Klinge aus der Küche und stach dann zweimal auf sie ein. Der erste Stich traf die Frau in den Unterbauch, der zweite in die Seite. Die Stiche waren rund zehn Zentimeter tief, verletzten den Darm und die Schlagader.

Als der Angeklagte ein drittes Mal zustechen wollte, ging sie blutend und ihn anflehend zu Boden. Er ließ das Messer fallen und wählte den Notruf. Seine Frau war lebensgefährlich verletzt und verlor sehr viel Blut. Eine Notoperation rettete ihr das Lebens, sie wurde in ein künstliches Koma versetzt.

Der 43-Jährige – ein studierter, gebildeter und sehr kleiner Mann, dem man soviel Brutalität eigentlich kaum zutraut – ließ die Tat von seinem Anwalt allgemein einräumen, wollte aber keine weiteren Angaben zum Tatgeschehen machen.

Während der Zeugenaussage seiner Frau musste er den Gerichtssaal verlassen. Ihre Wunden sind verheilt, psychisch ist sie noch immer sehr angeschlagen. Auch die Öffentlichkeit wurde ausgeschlossen. Der Prozess wird fortgesetzt.

