Prozessauftakt in Dresden: Diebesduo mit Baby unterwegs

Dresden

Man kann Fernanda B. und Stanley B. (nicht verwandt oder verschwägert) vieles nachsagen, mangelndes Selbstbewusstsein sicher nicht. Egal was für einen Schwachsinn sie auch verzapft haben, sie haben für alles eine Erklärung und Schuld sind sowieso die anderen, von denen sie immer missverstanden werden. Im vergangenen Jahr gab es reichlich Missverständnisse. Die Staatsanwältin im Amtsgericht hatte ganz schön was vorzulesen.

Laut Anklage klaute Stanley B. allein, aber auch gemeinsam mit Fernanda B. in diversen Geschäften – sie mit dem Baby im Kinderwagen. Das Vorgehen war stets ähnlich: einer maust, der andere sichert. Wird der Dieb erwischt, greift der andere ein. Da wurde gedroht, geprügelt, auch mal ein Barhocker geworfen.

Fernanda B. ist Dauergast vor Gericht

Fernanda B. zieht solche Nummern seit Jahren durch. Die 31-Jährige ist Dauergast vor Gericht – eine richtig treue Seele, die auch oft hinter Gittern gesessen hat. Sie ist eine richtig Hübsche, aber mit Vorsicht zu genießen. So soll sie einer älteren Frau bei einem Disput mit einem Cuttermesser in die Schulter gestochen haben. Früher hat sie häufig gebissen, das tut jetzt Stanley B. Erst fuhr er besoffen einem Mann mit dem Fahrrad ins Auto und stahl dann den Rucksack aus dem Pkw. Als der Fahrer ihm hinterherlief, soll Stanley ihn verprügelt und in den Oberschenkel gebissen haben.

Der Crash sei nicht so schlimm gewesen und er habe wegfahren wollen, aber die Beifahrerin habe ihm seinen Schlüssel, den er verloren hatte, nicht wiedergegeben“, erklärte der Angeklagte. „Da habe ich mir im Affekt, den Rucksack genommen.“ Mehrere Leute hätten ihn dann festgehalten und fixiert, beschwerte er sich.

Auch den Jugendlichen an einer Kiesgrube wollte er nichts Böses tun, er wollte nur deren Musik-Box. „Die gehört jetzt mir,“, erklärte er ihnen. Als sie reklamierten, prügelte er mit Fäusten auf die Mädchen und Jungen ein. „Mir wurde gesagt, die hätten Schulden. Ich bin hin, habe die Box genommen und geschlagen. Aber nicht die Mädchen“, erklärte der 26-Jährige. Die Musik-Box gaben dann Bekannte von ihm zurück, selbst denen war sein Auftritt wohl zu gemein.

Er sitzt übrigens genau wie Fernanda B. derzeit in Haft. Dort war er mit Haschisch und Marihuana erwischt worden – ein weiterer Anklagepunkt. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler