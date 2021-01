Dresden

Olaf R. ist nicht unbedingt ein Riese von Gestalt, aber ziemlich kräftig. Wenn er zulangt, tut es weh. Seine Lebensgefährtin hat das schon zu spüren bekommen, sie wurde von ihm mehrfach verprügelt. Im vergangenen Jahr kassierte er dafür vom Amtsgericht ein Freiheitsstrafe von einem Jahr, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Die Bewährung dürfte jetzt futsch sein, denn Olaf R. schlug die Frau einige Wochen später wieder zusammen. Diesmal so übel, dass es für eine Anklage vor dem Landgericht reichte. Am Montag begann der Prozess.

Mit Wut im Bauch

Am 18. Juni war er mit ihr im Auto auf der A 4 unterwegs. Olaf R. hatte zwar keine Fahrerlaubnis, aber dafür offenbar viel Wut im Bauch. Sein Zorn entlud sich über der Frau. Schon im Auto soll er auf seine Lebensgefährtin eingeschlagen haben.

Zu Hause in der Wohnung ging es weiter. Laut Staatsanwaltschaft prügelte er mit der Faust auf sie ein, trat ihr gegen den Kopf und die Rippen, warf ihr einen Drucker an den Kopf, würgte sie bis zur Bewusstlosigkeit und versuchte, ihre Haare anzuzünden. Der Frau gelang es am nächsten Abend zu flüchten. Mit lebensbedrohlichen Verletzungen kam sie ins Krankenhaus und musste notoperiert werden. Auch Olaf R. haute ab – wieder mit dem Auto und ohne Fahrerlaubnis. Zurück in der Wohnung ließ er die Reste seiner Cannabis-Indoorplantage.

Seit dem 22. Juni sitzt der Angeklagte in U-Haft – unterbrochen durch die Verbüßung von Ersatzfreiheitsstrafen in anderer Sache. Für den nächsten Verhandlungstag hat er eine Einlassung angekündigt.

