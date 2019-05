Dresden

Pinkeln in der Natur ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Ordnungswidrigkeit, und keine preiswerte. Bei Tony K. ging es am Mittwoch im Amtsgericht um so einen teuren Toilettengang. 40 Euro sollte er zahlen, weil er in einer Julinacht 2018 mit einem Kumpel eine Grünfläche an der Glacisstraße zur „Öffentlichen Toilette“ gemacht hatte. Dummerweise kam ein Polizeiauto vorbei. „Da standen zwei Männer in typischer Pose – Beine breit und Hände im Schritt“, sagten die beiden Beamter gestern unisono. Sie fuhren zurück und stellten die „Rasenpullerer“. Das Duo kassierte Bußgeldbescheide.

Der Kumpel zahlte, Tony K. legte Einspruch ein. „Er hat uriniert, ich nicht. Ich stand neben ihm, aber mir war schlecht und ich dachte, ich muss mich übergeben, habe ich aber nicht“, erklärte er. Dass ihm übel war, hatte er am Tatort nicht gesagt. Aber das Gegenteil konnte man ihm nicht nachweisen. Die Beamten hatten die beiden nur von hinten gesehen. Das Verfahren wurde eingestellt. Tony K. verließ „erleichtert“ das Gericht.

Von ml