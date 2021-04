Prozess um Messerangriff in Dresden: Angeklagter erzählte in Haft vom Anschlag

Dresden

Abdullah A., der mutmaßliche Messerstecher von der Schloßstraße, hat offenbar schon in der Jugendhaftanstalt gegenüber muslimischen Mitgefangenen ein Attentat angekündigt. „Er sagte, dass er nach seiner Entlassung einen Anschlag macht. Dann mache er Dschihad, um die Ungläubigen zu strafen“, erzählte am Donnerstag ein 20-jähriger Afghane, der mit ihm in der JVA Regis-Breitingen saß. „Er war freundlich, aber radikal. Er hat gebetet, den Koran gelesen und versuchte, uns für den IS zu werben. Es sei gerechtfertigt, Ungläubige zu töten“.

„Der einzige Weg ins Paradies sei ein Märtyrertod“

Abdullah A. saß ab 2018 als islamistischer Gefährder in Haft, weil er für die Terrormiliz IS geworben und ein Selbstmordattentat geplant hatte. Wenige Tage nachdem er im Herbst 2020 aus der Haft kam, stach er an der Schloßstraße zwei Männer nieder – einer starb, der zweite überlebte schwer verletzt. Wegen Mordes und versuchten Mordes aus radikal-islamistischer Gesinnung steht der 21-Jährige Syrer vor dem Oberlandesgericht. Zu den Vorwürfen schweigt er.

Nun wurden Zeugen gehört, die ihm in U-Haft und später in der Jugendhaftanstalt begegnet sind. Alle beschrieben ihn als freundlich und religiös. „Er war kindlich, instabil, einsam, orientierungslos und zweifelte an sich selbst. Trotzdem wollte er ein erwachsener Kerl sein“, sagte eine Sozialarbeiterin. Er habe in Zukunft ein religiöses Leben führen wollen, aber Familie und Arbeit seien ihm wichtiger gewesen.

Diese Meinung änderte sich. Familie und Arbeit wurden ihm egal. „Es war ihm nicht mehr wichtig, alle anderen Lebensbereiche interessierten ihn nicht mehr, Religion und Koran prägten seinen Alltag, obwohl er darüber nur ein beschränktes Wissen hatte“, erklärte eine Haftpsychologin, die ihn bis zur Entlassung betreute. Sie ergänzte:„Er erzählte mir, dass ihm als Jugendlicher der IS nicht gefallen habe, weil Menschen geschlagen wurden, Frauen sich verschleiern und Männer Bärte tragen mussten. Er habe sogar mal gesehen, wie Hände abgeschlagen wurden. Später akzeptierte er dies. Er sagte, dies sei der richtige Weg.“

Abdullah A. habe etwas darstellen wollen, sagte die Psychologin, aber in seinem Leben sei nicht viel gut gelaufen und er meide alles, was anstrengend ist. „Der einzige Weg ins Paradies sei ein Märtyrertod“ soll er gesagt haben. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler