Prozess um Holocaustleugner Gerhard Ittner in Dresden unterbrochen

Skurrile Szenen am Amtsgericht Dresden: Am Mittwoch begann der Prozess gegen den Neonazi und Holocaustleugner Gerhard Ittner wegen Volksverhetzung. Ein Urteil konnte der Richter jedoch nicht sprechen. Im Verlauf klagte Ittner über Konzentrationsschwäche, nachdem er sich zuvor wenig kooperativ gezeigt hatte.

Bereits die Aufnahme seiner Personalien war fast filmreif. Ittner behauptete steif und fest, er sei nicht Gerhard Ittner. Obwohl der Mann gerichtsbekannt ist, musste eine Polizistin, die als Zeugin geladen war, den Angeklagten identifizieren. Zum Sachverhalt selbst äußerte sie sich nicht. Der bekennende Nationalsozialist kritisierte lieber die Auswahl des Gerichtsraums sowie die Feststellung seiner Identität. Immer wieder redete sich Ittner in Rage, der Richter sprach gar von einer „besonderen Situation“. Er fragte sogar nach, ob der Angeklagte einen Arzt brauche.

„Konzentrationsschwäche“ wegen Traumata

Im Verlauf des Prozesses stellte der mutmaßliche Volksverhetzer zwei Ablehnungsanträge. Wollte der Richter diese anfangs noch zurückstellen und den Prozess fortsetzen, musste er bald darauf sichtlich genervt die Verhandlung unterbrechen. Zuvor hatte Ittner verlangt, einen dritten Ablehnungsantrag in schriftlicher Form abzugeben.

Nach dem der Richter alle drei Anträge ablehnte, wechselte Ittner seine Strategie: Er sei schwer traumatisiert, nachdem ihn Polizisten im Jahr 2012 in Portugal verhaftet hatten und anschließend an Deutschland auslieferten. Die Folge sei eine „Konzentrationsschwäche“, aufgrund derer er dem Prozess nicht weiter folgen könne. Der Angeklagte führte zwei gerichtlich attestierte Gutachten auf, die das belegen sollen. Allerdings lagen diese nicht vor.

Verhandlung wird am 23. September fortgesetzt

Ittner wollte deshalb strikt keine Aussagen bezüglich des Anklagevorwurfs machen: Zwei im Gerichtssaal abgespielte Beweis-Videos legen den Verdacht nahe, dass sich Ittner am 11. Februar 2017 in Dresden strafbar gemacht hat. Anlässlich der Bombardierung Dresdens vom 13. bis zum 15. Februar 1945 meldete er damals eine Versammlung an. Dort bezeichnete er etwa den Holocaust als „größte Lüge der Weltgeschichte“, dämonisierte jüdische Menschen und erklärte den Nationalsozialismus als „Modell für die ganze Welt“.

Auch anschließend zeigte sich der Neonazi unkooperativ, das Amtsgericht Dresden unterbrach daher den Prozess. Am 23. September hat Ittner erneut die Möglichkeit, sich zu äußern. Vielleicht sollte er bis dahin mal ärztlich eingehend begutachtet werden.

Von Felix Franke