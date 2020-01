Prozess mit vielen Ungereimtheiten am Amtsgericht Dresden

Dresden

Fast eine Stunde schauten sich die Prozessbeteiligten im Amtsgericht ein Video von einem Einbruch in einen Shisha-Shop auf der Rosenstraße an – außer dem Angeklagten, der verlor nach kurzer Zeit die Lust, setzte sich und schlief. Er habe mit der ganzen Sache nichts zu tun, erklärte der Iraker.

Auf den Aufnahmen, aufgenommen von mehreren Überwachungskameras, die übrigens bessere Bilder liefern als die im Grünen Gewölbe, sieht man zwei Maskierte durch den Laden laufen, die in aller Ruhe 500 Tabakdosen und Elektronikgeräte in eine mitgebrachte Mülltonne packen und damit den Shop verlassen. Der liegt etwas abseits, so war das Klappern des ungewöhnlichen Transportmittels wohl nicht zu hören. Erst am nächsten Tag wurde der Einbruch bemerkt – Schaden 7300 Euro.

Viele Ungereimtheiten

Auch dem Seta-Markt auf der St. Petersburger Straße soll der Angeklagte einen nächtlichen Besuch abgestattet und die Kassen geplündert haben. Man hat Spuren von ihm gefunden. Auch hier weißt er den Vorwurf zurück. Er sei mit dem Inhaber dort gewesen, erklärte er. Der habe ihn um Hilfe gebeten, weil in seinen Laden eingebrochen wurde. Das habe er in jener Nacht auch der Polizei gesagt. Die wurde aber erst am nächsten Tag gerufen und die Frau des Chefs hatte erklärt, dass sie und ihr Mann gar nicht in Dresden waren.

Es gibt hier viele Ungereimtheiten: angefangen vom Namen, dem Geburtsdatum und dem Geburtsort des Angeklagten Khalil K. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von ml