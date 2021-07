Prozess in Dresden: Marihuana mit Minderjährigen geraucht

Dresden

Manuela K. hatte 2020 eine Lebenskrise, ihr Freund trennte sich von ihr, sie verlor ihr Baby. Die 41-Jährige tröstete sich mit Alkohol und Marihuana und gab großzügig davon ab – kostenlos. Durch ihren Sohn waren oft junge Leute in der Wohnung und kifften, wenn was da war.

Darunter auch eine 14-Jährige. „Ich wusste schon bevor ich sie kennenlernte, dass es dort Drogen gibt. Dann habe ich gesehen, dass dort gekifft wird. Sie sagte auch zu mir: ,Lass uns etwas rauchen.’ Haben wir auch gemacht. Ich habe mich mit ihr gut verstanden“, erzählte das Mädchen am Montag im Amtsgericht.

Auch am 28. Oktober konsumierten beide Marihuana. Nur wurde es dem Mädchen diesmal so übel und schlecht, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Ihr Vater erstattete dann Anzeige. Allerdings war die 14-Jährige keine Neueinsteigerin, sie hatte schon vor der Bekanntschaft mit der Angeklagten konsumiert. Jetzt sei sie clean.

Manuela K. war mit ihren Problemen überfordert, ist geistig eingeschränkt und hat eine Betreuerin, aber auch sie müsste wissen, dass man Minderjährigen keine Drogen überlässt. „Ich habe einfach nicht drüber nachgedacht.“ Machte sechs Monate, ausgesetzt zur Bewährung, und ei­nen Bewährungshelfer, der ihr hilft, Ordnung in ihr Leben zu bringen.

