Prozess gegen polnische Autodiebe in Dresden

Wegen schweren Bandendiebstahls müssen sich derzeit vier Polen vor dem Dresdner Landgericht verantworten. Laut Anklage sind die drei Männer und eine Frau Mitglieder einer international operierenden Bande, die in Deutschland Autos klaut, nach Polen bringt und dort verkauft. Die Truppe hatte sich vor allem auf Mercedes Sprinter spezialisiert. Die Angeklagten sollen im Juni 2021 im Umland von Dresden innerhalb von fünf Tagen vier Autos gestohlen haben. Ein weitere Diebstahl blieb im Versuch stecken, da Zeugen vorbeikamen und die Täter die Flucht ergriffen.

Chef der Bande soll Piotr K. gewesen sein. Laut Anklage stellte der 30-Jährige die technischen Geräte zur Überwindung der Wegfahrsperren zur Verfügung, suchte die Wagen aus, verkaufte sie in Polen und entlohnte die anderen Bandenmitglieder.

Wer war der Boss?

Die brachen die Autos auf und fuhren sie ins Nachbarland. Beim Diebstahl wurden die Zündschlösser der Wagen ausgebaut, Schlüsselrohlinge angefertigt, die Zündschlösser wieder eingebaut, die Autos gestartet und weggefahren. Die Schlüsselrohlinge habe Piotr. K. bekommen, der bei den Diebstählen immer dabei war und in seinem Wagen voraus fuhr, um die anderen im Ernstfall zu warnen, was nicht immer funktionierte.

Am 15. Juni 2021 hatten die Angeklagten gemeinsam mit anderen Bandenmitgliedern zunächst zwei Firmenwagen eines Unternehmens in Wilsdruff geklaut und danach einen Mercedes Sprinter in Radebeul. Etwas später wurden sie festgenommen und sitzen seitdem in U-Haft.

Sie räumten über ihre Anwälte den Großteil der Taten ein. Piotr K. erklärte aber, dass nicht er, sondern ein anderer der Boss gewesen sei. Von dem habe er auch die Technik erhalten. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler