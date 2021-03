Dresden

„Bei einer normalen Geschwindigkeit hätte der Fahrer gefahrlos bremsen können und der Unfall wäre nicht passiert“, Das sagte am Mittwoch Dekra-Gutachter Florian Vogt im Landgericht Dresden, wo erneut über die Schuld am Tod eines Sechsjährigen verhandelt wurde.

Gutachter hält Rennen für möglich

Mohammad F. und Mohamed A. waren aber nicht mit normaler Geschwindigkeit unterwegs, als der kleine Junge auf der Budapester Straße im vergangenen Sommer sein Leben verlor. Der Sechsjährige wurde bei einem verbotenen Autorennen totgefahren, so der Staatsanwalt. Mohammad F. wird zudem noch fahrlässige Tötung vorgeworfen.

Die Angeklagten kannten sich und fuhren – jeweils mit Beifahrern, einer im Mercedes, der andere im BMW – mit überhöhter Geschwindigkeit von Löbtau Richtung Innenstadt. Auf der Budapester Straße, in Höhe des Lidl-Marktes, lief der kleine Ali über die Straße . Der Benz bremste viel zu spät und erfasste den Jungen. Der wurde über 20 Meter durch die Luft und dann in die Glasscheibe einer Haltestelle geschleudert. Er starb am Unfallort.

Die Schäden am Unfallauto passen zu den Verletzungen des Jungen, so der Unfallanalytiker. Vogt hat errechnet, dass der Benz mindestens 89 Kilometer pro Stunde draufhatte – möglicherweise sogar schneller war. Erlaubt sind dort 50 km/h.

Verwirrung um Zeugenaussagen

Die Kernfrage: Ist der Benz nur gerast oder was es ein illegales Rennen mit dem BMW? Zeugen hatten berichtet, dass sie von den Autos überholt worden und beide vor dem Unfall fast auf gleicher Höhe waren. Die Verteidiger hatten dies bestritten, der Mercedes sei weit vor dem BMW gefahren. Das zeigen auch Bilder der Überwachungskamera eines Autohandels. Aber: Der BMW kann den Benz locker eingeholt haben. Mit dessen Motorleistung sei eine solche Beschleunigung durchaus möglich gewesen, so Vogt.

Dem Argument der Verteidigung, dass der BMW dann auch eine Vollbremsung hätte hinlegen müssen, widersprach er. Der BMW fuhr in der linken Spur, die hatte der Junge bereits überquert, es gab also keinen Grund für abruptes Bremsen. Ali war schon auf der rechten Fahrspur, als der Benz ihn erfasste.

Der Mercedes war schon vorher durch seine aggressive Fahrweise aufgefallen. Einem Taxifahrer, der einen ähnlichen, aber besser motorisierten Benz fuhr, war der Wagen bekannt. „Ich kenne den Herren, weil er mich einige Male auf dem Weg von der Flügelwegbrücke zum Elbepark durch seinen Fahrstil zu einem Autorennen provozieren wollte.“ Den BMW-Fahrer habe er mal in einer Werkstatt gesehen. „Er wollte Änderungen am Auspuff.“ Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler