Am Montagmorgen haben sich rund 40 Aktivisten am Übergangswohnheim für Wohnungslose in Dresden-Pieschen versammelt. Grund für die Aktion an der Hubertusstraße 36A ist die geplante Umsiedlung der Bewohner nach Dresden-Klotzsche.

„Wie soll ich da oben selbstständig werden?“

„Ich weiß seit dem 9. August davon“, sagt René, der seit Anfang 2016 in dem Heim lebt. Der neue Ort am Rande der Stadt macht dem Rollstuhlfahrer in vielen Hinsichten Probleme: „In Klotzsche ist der nächste Einkaufsmarkt eineinhalb Kilometer entfernt. Hier habe ich den Lidl direkt um die Ecke. Uns soll zwar ein Shuttlebus zum Einkaufen fahren, aber was mache ich, wenn ich außerhalb der Öffnungszeiten wohin möchte? Gibt es dort barrierefreie Haltestellen? Wie komme ich abends nach Hause?“, schildert René seine Sorgen.

Die Stadt informierte Anfang des Jahres über die neue Einrichtung in Klotzsche mit der Adresse Zur Wetterwarte 34. Das Heim befindet sich auf einem ehemaligen Militärgelände und ist früher als Lazarett genutzt worden. Damals sagte Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Linke): „Wohnungslose erhalten hier passgenaue Hilfen, damit sie ihr Leben besser und vor allem selbstständig meistern können.“ Das sieht René anders. „Wie soll ich da oben selbstständig werden, wenn ich ständig auf die Hilfe der Mitarbeiter angewiesen bin? Hier in Pieschen habe ich meine Freunde. Wenn ich Hilfe brauche, sind sie sofort zur Stelle. Wie soll das in Klotzsche möglich sein?“

Protest soll am Dienstag weitergehen

Die Aktivisten vor Ort solidarisieren sich mit den Bewohnern und beobachten das Geschehen über den Vormittag. Angemeldet wurde das „Protestfrühstück“ laut Polizei am Sonnabendnachmittag als sogenannte Eilversammlung. Auch Malte ist seit 8 Uhr vor Ort. Er erzählt, dass gegen halb zehn bereits ein Auto von der Stadt da gewesen sei, um unter anderem Umzugskartons vorbeizubringen. Als die Demonstranten nicht zur Seite gingen, habe der Fahrer einen Teilnehmer absichtlich angefahren. Auch die Polizei war vor Ort, kann diesen Vorfall jedoch nicht bestätigen: „Der Einsatz ging ohne Vorkommnisse zu Ende“, sagt ein Sprecher am frühen Nachmittag.

Beim sozialen Netzwerk Twitter schreiben die Aktivisten von einer Zwangsumsiedlung der Bewohner nach Klotzsche. Über die Gründe und Pläne dazu hat sich die Stadt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geäußert. Doch der Protest ist gegen 13 Uhr offiziell beendet worden, eine Verlegung der Bewohner scheint zumindest heute kein Thema mehr zu sein. Bei Twitter wird derzeit dazu aufgerufen, sich auch am Dienstagmorgen wieder an der Hubertusstraße zu versammeln, um eine Verlegung zu verhindern. René hat indes nur einen Wunsch: „Wir sind weder Fallzahlen noch ein Kostenfaktor. Wir sind Menschen und wollen auch so behandelt werden. Die Leute sollen hier in Ruhe leben können.“

Von Lisa-Marie Leuteritz