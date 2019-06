Dresden

Der Protest von Dresdner Kunststudenten wegen des politischen Engagements ihrer Bibliothekarin für die AfD bewegt weiter die Gemüter. Die Leitung der Hochschule für Bildende Künste (HfBK) sprach am Mittwoch von „spannungsgeladenen Auseinandersetzungen“. Die Debatte habe in zwei Vollversammlungen gemündet. Am Dienstag hätten Studierende Initiativen vorgestellt, um damit für Freiheit und Demokratie einzutreten und gegen Rassismus, Faschismus, Diskriminierung, Homophobie und eine Haltung des Schweigens zu opponieren.

Hintergrund war die Kandidatur der parteilosen Mitarbeiterin für ein AfD-Mandat bei den Kommunalwahlen im Landkreis Meißen. Die Frau hatte den Einzug in den Kreistag am 26. Mai allerdings verpasst. Aus Protest gegen die Kandidatur besetzten in der vergangenen Woche mehr als 20 Studenten die Bibliothek der Hochschule und machten mit einem großen Banner und der Aufschrift „HfBK oder AfD - beides geht nicht“ ihrem Unmut Luft.

Nach den Worten der Hochschulleitung teilt sie die von Studierenden formulierten Positionen und das Bekenntnis zu den demokratischen Grundrechten uneingeschränkt, „wenngleich über die Verlautbarung und Umsetzung in gewissen Bereichen Differenzen bestehen“. Auch „kunstimmanente und kunstspezifische Formen des Protestes“ befürworte man. Die Debatte solle nun in den Hochschulgremien weitergehen.

Von dpa