Am Elbufer vor dem Japanischen Palais in Dresden haben am Donnerstag erneut rund 300 Friseure und Kosmetiker protestiert. Damit wollte die Friseur- und Kosmetikinnung Dresden i.G. auf die ausbleibenden Corona-Wirtschaftshilfen aufmerksam machen.

Neben der scharfen Kritik der Vorwoche stellten die Redner dieses Mal auch klare Forderungen an die Politik: Friseure und Kosmetiker sollen als systemrelevant eingestuft werden, so Beatrice Kade-Günther, Geschäftsführerin der Innung und Initiatorin des Protests.

Bei den Verhandlungen erhält die Innung Unterstützung durch die Handwerkskammer Dresden. Dessen Geschäftsführer Andreas Brzezinski und Präsident Jörg Dittrich zeigten symbolisch vor Ort Gesicht. Vor Kritik eines Redners und Friseurmeistern blieben sie als Repräsentanten der Handwerkskammer dennoch nicht verschont.

Andre Besser aus Dresden: „Uns geht langsam der Saft aus!“

„Immer mehr Salons stehen vor der Entscheidung, Filialen zu schließen, Mitarbeiter zu entlassen und Ausbildungsverhältnisse zu kündigen“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme der Friseur- und Kosmetikinnung Dresden. Daher forderte Friseurmeister Andre Besser stellvertretend für alle Anwesenden: „Übernehmt unsere Fixkosten! Uns geht langsam der Saft aus!“

Ein weiterer Kritikpunkt: Die Antragstellung für Überbrückungshilfen sei kompliziert, aufwendig und verwirrend. Die anderen stimmten zu.

Es war die dritte Aktion binnen einer Woche, die die Körperschaft auf die Beine gestellt hatte. Bereits eine Woche zuvor protestierten Selbstständige, Unternehmer wie auch Angestellte der Branche am selben Ort.

Im Vergleich zur Vorwoche hatte sich die Teilnehmerzahl aber deutlich gesteigert. Am Freitag vergangener Woche sendete die Innung symbolisch Trauerkarten an die Regierung, um auf ihre finanzielle Not aufmerksam zu machen.

Von Sabrina Lösch