Projekt „metro_polis“ macht Straßenbahn in Dresden zum Gesprächsraum

Dresden

Nur die wenigsten würden Straßenbahnen wohl als wichtigen Ort gesellschaftlichen Diskurses bezeichnen. Das soll sich jetzt ändern: Bei dem Projekt „metro_polis“ sollen Fremde, die zufällig in der gleichen Bahn sitzen, ins Gespräch über Gott und die Welt kommen – angeleitet von einem ausgebildeten Moderationsteam. Los geht’s am 22. März in der Linie 13. Fahrgäste können sich im hinteren Teil des Wagens in einen mit Plakaten gekennzeichneten Dialogbereich einladen lassen.

Das Projekt geht damit bereits in die zweite Runde. Beim ersten Durchlauf vor drei Jahren habe man zahlreiche positive Rückmeldungen erhalten, so Projektkoordinatorin Kristina Krömer. „Mitgemacht haben insgesamt etwa 450 Fahrgäste zwischen 7 und 90 Jahren, vom obdachlosen Jugendlichen bis zum Referenten des Innenministeriums.“

Viele von ihnen seien dankbar für die Diskussionsplattform gewesen. „Auch wenn es dabei häufig um kontroverse Themen ging, blieb der Ton durch den direkten Kontakt, die persönliche Atmosphäre und die Moderation immer respektvoll, offen und einander zugewandt“, so Krömer.

In den Diskussionsrunden soll es dieses Jahr um konkrete Fragestellungen gehen. Fahrgäste können verschiedene Themen aus den Feldern Gesellschaft, Wohnen, Klima, Krieg und Frieden debattieren. Begleitet werden sie in jeder Tram von vier Personen. Zur Durchführung des Projekts sucht der Verein „metro_polis“ noch engagierte Mitstreiter.

Die Dresdner Verkehrsbetriebe unterstützen das Projekt als Partner, wollen die Straßenbahn langfristig als Gesprächsraum etablieren. Die Landeshauptstadt fördert das Projekt mit 50 000 Euro. Auch ein Forschungsteam der TU Dresden will die Diskussionsrunden dieses Mal begleiten.

Termine: metro-polis.online

Von vd