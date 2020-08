Pillnitz - Projekt in Dresden: So wird es was mit der insektenfreundlichen Wiese im Garten

Auf den Versuchsfeldern in Dresden-Pillnitz gibt es schon seit 20 Jahren blühende Wiesen. Jetzt wurden noch mehr Mischungen ausgesät, um zu verfolgen, wie sie sich entwickeln und welche Insektenarten dort zu finden sind. Anja Seliger kümmert sich mit um das Wiesenprojekt und gibt Tipps zum Anlegen einer Wiese im eigenen Garten.