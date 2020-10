Dresden

Wenn die Stadtplaner entlang von Geberbach und Prohliser Landgraben in den kommenden Jahren eine grüne Erholungsschneise quer durch den Dresdner Süden zur Elbe einrichten, sollen dabei mehr schattige Sitzbänke und Spielplätze sowie neue Rad- und Fußwege entstehen. Das haben sich viele Dresdner bei einer Umfrage zu diesem „Blaues Band“ genannten Projekt gewünscht. Darüber haben Umweltamt und Stadtplanungsamt nun den Stadtbezirksbeirat Prohlis informiert, auf dessen „Hoheitsgebiet“ ein großer Teil der Schneise verlaufen soll.

Weitere Befunde: Die Anwohner hoffen, dass der gesamte Bachverlauf müllfrei und naturnäher wird sowie Trimm-Dich-Pfade und andere Aktiv-Erlebnis-Oasen an den Uferrändern entstehen. Jeder zweite Befragte wollte, dass der Trümmerberg an den Leubener Kiesgruben zugänglich gemacht wird und einen Aussichtspunkt bekommt. Aber auch das Miteinander von Badefreunden, Wasserskifahrern, Pflanzen und Tieren an diesen Seen soll besser austariert werden.

Immense Kosten und viele Anwohner

An der Umfrage hatten sich 737 Dresdner in Vor-Ort-Interviews, per Internet und per Fragebogen beteiligt. Etwa zwei Drittel der Teilnehmer kamen aus den Stadtteilen, durch die der Bach fließt, der Rest aus anderen Teilen Dresdens. Die relativ hohe Beteiligung vermag kaum zu verwundern: Die beteiligten Ämter gehen davon aus, dass das „Blaue Band“ über das 170 Hektar große Projektareal hinaus „die Qualität der Wohn- und Lebensverhältnisse von insgesamt zirka 38.000 Menschen in den angrenzenden Stadtteilen verbessern“ kann.

Unterm Strich wird das „Blaue Band“ rund 17 Millionen Euro kosten, haben die Planer ausgerechnet. Weil dieses Geld im kommunalen Haushalt nicht freizueisen war, haben die Initiatoren das Vorhaben in viele kleine Teilprojekte zerlegt, die nach und nach verwirklicht werden, wenn Fördergelder verfügbar sind.

Stadtplaner wollen den Geberbach - der hier auch Prohliser Landgraben heißt - wieder an die Oberfläche verlegen. Quelle: Heiko Weckbrodt

So sollen nach und nach der teils unterirdisch verrohrte Landgraben wieder an die Oberfläche geholt und an einigen Abschnitten verglast, der Toeplerpark erweitert, der alte Dorfkern von Dobritz aufgewertet und eine „Seidnitzer Promenade“ eingerichtet werden. Einige Teilprojekte könnten schon recht bald fertig sein. Die neuen Spielplätze an der Tauernstraße und in Altdobritz zum Beispiel sollen 2021 an die Kinder übergeben werden.

Der Geberbach entspringt bei Rippien südlich der Stadt. An der Dohnaer Straße in Dresden ändert er seinen Namen und heißt im weiteren Verlauf Prohliser Landgraben. Nahe an den Kiesseen an der Pirnaer Landstraße vereinigt er sich mit dem Niedersedlitzer Flutgraben. Insgesamt ist der Bach zwischen Quelle und Elbe etwa elf Kilometer lang.

