Prohlis: Mord-Motiv Eifersucht?

Dresden

„Als er kam, war er ganz ruhig und normal. Er sagte nur, dass er Stress mit ein paar Russen gehabt hätte, deshalb sei auch Blut an seiner Hose“, erinnerte sich gestern Anke H. an den 10. März dieses Jahres. Stunden später klingelte die Polizei und Mohamed J. wurde festgenommen. Der Vorwurf: Der Tunesier soll einen Landsmann erstochen haben. We­gen Mordes muss sich der 39-Jährige nun seit gestern vor der Schwurgerichtskammer des Land­gerichts verantworten.

Attacke im Hauseingang

Laut Staatsanwaltschaft hat der Angeklagte mit dem Opfer zunächst einen Spaziergang durch Prohlis unternommen und ihm dann an einem Hauseingang auf der Lübbenauer Straße, wo der 28-Jährige mit seiner Freundin lebte, plötzlich ein Messer in den Hals gerammt. Das durchtrennte die Halsschlagader, der Mann schleppte sich noch in die Wohnung und verblutete dann. Grund für die Attacke, so die Anklage, sei Eifersucht gewesen.

Mohamed J. räumte ein, sich mit dem 28-jährigen, den er bereits vor Jahren in Tunis kennengelernt hatte, getroffen zu haben. Dann folgte eine Märchenstunde aus 1001 Nacht. Das betraf seinen Aufenthaltsstatus, seine Einreise nach Deutschland, sein Verhältnis zu seinem Freund Zieyd H., zur Tat, zum Motiv und zur Tatwaffe. Da passte nichts zusammen. „Das ist doch Unsinn, was Sie uns hier erzählen“, so der Vorsitzende Richter.

Der Angeklagte und Anke M. lernten sich 2017 kennen, beide wollten heiraten. Dann kam Zieyd H. nach Dresden, den der Angeklagte als seinen Cousin vorstellte. „Araber“ hätten ihm dann erzählt, dass der ein Verhältnis mit Frau M. hätte, sagte Mohamed J. Beide hätten dies zwar verneint, aber er habe ihnen nicht geglaubt. An jenem Tag habe er noch einmal mit Zieyd H. darüber gesprochen. Er habe ihm versprochen, sie nicht mehr anzurufen.

Aggression und Eifersucht

„Ich habe ein Messer in die Hand genommen und damit vor seinem Gesicht rumgefuchtelt, er hat mir auf die Hand geschlagen und da ist dass Messer in den Hals gegangen. Ich habe es nur rausgezogen. Blut habe ich nicht gesehen, es war dunkel. Wenn er mir nicht auf die Hand geschlagen hätte, wäre nichts passiert.“ Warum er das Messer überhaupt gezogen hatte, konnte oder wollte er nicht recht erklären.

Hätten sie ein Verhältnis gehabt, wäre das okay gewesen, aber er hätte sie dann nicht geheiratet, erklärte der Angeklagte. Da war ihm wohl entfallen, dass sie nicht mehr heiraten wollte. „Er hatte sich verändert, war aggressiv, eifersüchtig, und mich störten seine Drogengeschäfte in der Neustadt. Er hatte dann auch ständig Streit mit Zieyd, und das lag nicht nur an mir“, erklärte die 46-Jährige. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler