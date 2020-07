Dresden

Gleich vier Dresdner Kinos können sich über Programmpreise 2020 freuen. Das Programmkino Ost bekommt 15.000 Euro, Kino im Dach und Kino in der Fabrik jeweils 10.000 Euro, das Thalia Cinema. Coffee and Cigarettes in der Neustadt 7500 Euro. Die Preisvergabe war aufgrund der Corona-Pandemie vorgezogen worden, um den Preisträgern die mit der Auszeichnung verbundenen Prämien schnellstmöglich zukommen zu lassen.

Die hierfür zur Verfügung stehenden Mittel hatte Kulturstaatsministerin Monika Grütters ( CDU) kurzfristig von insgesamt 1,8 auf zwei Millionen Euro erhöht, um auch auf diesem Weg zur Abmilderung der Corona-Folgen beizutragen.

Von DNN