Der eher dröge Königswaldplatz in Dresden-Klotzsche wird grün und bunt. Allerdings erst einmal nur für die nächsten sieben Tage. Denn in dieser Zeit gibt es mitten auf dem Platz, auf einer grauen Asphaltfläche, ein vielfältiges Programm.

Organisiert hat das die AG Nachhaltig mobil im Dresdner Norden. Unterstützt wird sie vom Verkehrsclub Deutschland (VCD). Anlass ist die Europäische Mobilitätswoche. Vom 16. bis 22. September bietet der Platz täglich Raum für Begegnungen, Informationen, Gespräche, Kultur und mehr – natürlich rund um das Thema Mobilität und Verkehrswende.

Den Platz sinnvoller nutzen

Dass die Veranstaltung ausgerechnet auf dem Königswaldplatz stattfindet, hat seinen Grund. Denn viele Klotzscher wünschen sich schon lange, dass er umgestaltet wird. „Vor Jahren hatten Anwohner hier schon mal Blumenkübel aufgestellt“, weiß Mathias Greuner von der AG Nachhaltig mobil im Dresdner Norden.

Die bringt jetzt große Bäume in Kübeln her, um den Platz temporär schon mal zu begrünen. Die Mobilitätswoche soll nun Anlass sein, un­ter anderem „Ideen zu suchen, wie diese graue Asphaltfläche mitten in Klotzsche zu einem lebendigen Ort werden kann.“

„Wir haben die Veranstaltung als Demo angemeldet“, sagt Greuner. Eine Demo, die jeden Tag mehrere Stunden läuft: Donnerstag zwischen 14 und 20 Uhr, Freitag zwischen 15 und 21 Uhr, am Wochenende jeweils von 10 bis 21 Uhr, Montag von 15 bis 21 Uhr sowie am Dienstag und Mittwoch jeweils zwischen 15 und 20 Uhr. Das heißt aber auch, dass die Akteure nach Ende der Veranstaltung Infotafeln und alles andere, was benötigt wird, immer wieder ab- und am nächsten Tag wieder aufbauen müssen.

Sieben Tage lang Programm

Die Aktion startet am Donnerstag 14 Uhr mit einer Eroberung des Platzes durch Kinderfahrzeuge durch den Hort der 82. Grundschule. Ein Eiswagen ist vor Ort, es gibt Filmclips zum Thema nachhaltige Mobilität. Um 16.30 Uhr spielt der Posaunenchor der Kirchgemeinde auf dem Platz, 17 Uhr gibt es ein Eröffnungsgrußwort von Dresdens Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne). Zudem wird eine Fotoausstellung mit historischen Bildern vom Königswaldplatz aus der Sammlung von Siegfried Bannack eröffnet und eine Litfaßsäule aufgestellt. Die gab es früher schon, wie auf einer historischen Ansichtskarte zu sehen ist.

Am Freitag wird 16.30 Uhr in Zusammenarbeit mit dem Dresdner Leibnitz-Institut für ökologische Raumentwicklung das Projekt „Transformation zu einem zukunftsfähigen Stadtverkehr in Dresden und St. Petersburg vorgestellt. Ab 18 Uhr spielt die Band Klezmart.

Treff besonderer Räder

Am Sonnabend steht ab 11 Uhr un­ter anderem ein Treff besonderer Räder – vom Lastenrad bis zur Generationenrikscha – auf dem Programm. Jeder kann sein Fahrrad vorstellen und Probe fahren lassen. 15 Uhr gibt es eine gemeinsame Kaffee- und Kuchentafel, ab 16 Uhr Fahrradreifen-Textildruck.

Am Sonntag bauen die Pfadfinder eine Jurte auf, 13.45 Uhr ist auf dem Platz Treff für die ADFC-Sternfahrt und von 17 bis 19 Uhr ist dort gemeinsames Tanzen geplant. Für die Folgetage seien besonders die Zukunftsideensammlung für den Königswaldplatz (Montag 17 Uhr), der Vortrag des TU-Verkehrsökologen Sven Lißner „Meine, deine, unsere Stadt – ein Faktencheck im Verkehr“ (Dienstag 17 Uhr) und der Abschluss mit dem Baubürgermeister (Mittwoch ab 15 Uhr) hervorgehoben. Mehr Informationen zur Aktion und zum Programm gibt es im Internet.

Internet www.janeswalk-dresden.de; netzwerk-dresden-nord.de und www.strasse-zurueckerobern.de

