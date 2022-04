Im Jugendhilfeausschuss in Dresden gibt es Fragen zur Zwangspause im Förderprogramm „Kinder stärken“. Eine Kita-Chefin hofft auf eine Lösung beim Freistaat. Der Ausschuss gibt Geld für „Aufholen nach Corona“ frei.

Dresden springt bei einem speziellen Kita-Programm nicht für das Land in die Bresche, teilte die Stadtverwaltung jetzt im Jugendhilfeausschuss mit. In dem Gremium gab es jedoch bessere Nachrichten für Ferienangebote freier Träger in Dresden. Quelle: Archiv/Ina Fassbender/dpa