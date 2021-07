Professor, Doktor, Anwalt: Prozess gegen Dauerbetrüger in Dresden

Dresden

Dass Betrüger lügen, ist klar. Als ehrliche Haut hätten sie es schwer in ihrem „Beruf“. Was aber Henryk G. in seinem Leben so veranstaltete, ist richtig dreist. Er liebt es luxuriös, auch wenn seine Taschen immer leer waren, und auch sonst hat er einen Hang zu Höherem. Der Elektromonteur gab sich gern als Professor, Doktor, Anwalt, Geschäftsführer, sogar Oberst der tschechischen Kripo aus. „Ich gehe so in meiner Rolle auf, dass ich dann nicht mehr zurück kann.“

Und man glaubte ihm seine schauspielerischen Leistungen. Henryk G. hat viele betrogen, sogar Kumpane, mit denen er zuvor eine Firma um 600.000 Euro geprellt hatte. 13 seiner 61 Lebensjahre saß er im Knast. Da kommt noch was drauf. Jetzt muss er sich vor dem Dresdner Landgericht verantworten.

Betrug bei Eheschließung und Hauskauf

Anklage 1: 2018, er war gerade aus der Haft raus, beauftragte er eine Agentur mit der Planung seiner Hochzeit (vierte Ehe) und orderte ein Luxus-Paket, allerdings vergaß er zu bezahlen.

Anklage 2: 2020 „kaufte“ er eine Villa in Meißen, wo er nicht mit seiner Gattin, sondern einer Bekannten residieren wollte. Die holte er sich als Gesamtschuldnerin gleich mit ins Boot, obwohl er wusste, sie hat kein Geld. 830.000 Euro kostete das Häuschen, plus Makler- und Notarkosten.

Henryk G. ließ es für 25.000 Euro hochhübschen. Die Handwerker sahen keinen Cent. Bei der Unterzeichnung des Kaufvertrages konnte er leider wegen einer „Zugverspätung“ nicht anwesend sein. Sie unterschrieb in ihrem und seinem Namen.

Lesen Sie auch 830.000-Euro-Villa erschwindelt: Mutmaßlicher Betrüger in Haft

Irgendwann merkte der ursprüngliche Besitzer, da kommt kein Geld und nahm sich einen Anwalt. Der Angeklagte auch. Diesem gegenüber gab er sich selbst als Advokat von der fernen Krim aus und beauftragte den richtigen Juristen für eine Pauschale von 50.000 Euro mit der Rückabwicklung des Hauskaufs. Dabei hätte man ihn über den Tisch gezogen. Der Anwalt solle es richten und sich um die nervenden Handwerker kümmern.

Zwei Monate später wurde er aus dem Verkehr gezogen. Glück für einen Autohändler, bei dem der mittellose Angeklagte einen Benz für 100.000 Euro geordert hatte. Kurz vor der Übergabe saß er im Knast. Henryk G. räumte alles ein, aber ohne Reue. Schuld an seinem verkorksten Leben sind alle anderen – nur er nicht. In der DDR habe er gut gelebt, aber nach der Wende beruflich nicht mehr Fuß fassen können. Schwierig als Mitarbeiter des „Ministeriums für Staatssicherheit“ (MfS), zuständig für Grenzsicherung. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler