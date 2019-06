Dresden

„Den Ruf einer „Problemschule“ bekommt man ganz schnell.“ Das weiß Angela Wenk, Leiterin der 102. Grundschule „Johanna“. Die Schule war bereits 2013 nicht die erste Wahl vieler Eltern im Wohngebiet, als sie die Leitung an der Pfotenhauerstraße übernahm. Einen Ruf wieder loszuwerden, kann sehr lange dauern. „Und dennoch ist es so, dass wir auf einem ganz anderen Stand als noch vor einem Jahr sind“, sagt die Schulleiterin. Nicht zuletzt durch das besonders große Engagement ihrer Mitstreiter vor Ort. Doch auch die Rahmenbedingungen hätten sich in kürzester Zeit geändert. Und zwar zum Guten.

„Es hat einen ganz großen Ruck gegeben“, konstatiert die Schulleiterin. Seit September 2018 habe das Landesamt für Schule und Bildung (LaSuB) eine „sensationelle Wende“ hingelegt und unterstütze die 102. Grundschule nach Kräften. Es sei ein langer und kräftezehrender Weg gewesen, den die Schulleiterin gehen musste, bevor sich Licht am Horizont abzeichnete. Weder die Pläne der Politiker zur Gründung einer Universitätsschule am Standort noch das Auffüllen des Lehrpersonals mit Seiteneinsteigern durch das LaSuB hätten sich als brauchbare Lösungen erwiesen.

Lehrer müssen sich auf Kernaufgaben konzentrieren können

Die „Johanna“ mit ihrem hohen Migrationsanteil habe Personal benötigt, das den gewachsenen Anforderungen an die sozialpädagogische Arbeit gerecht werden könne. „Wenn unsere Lehrer auf dieser Strecke etwas entlastet werden und sie sich ihren Kernaufgaben zuwenden können, dann steigt die Motivation und die Kollegen gewinnen wieder Freude an der Arbeit“, weiß Wenk. Sie konstatiert einen Qualitätszuwachs in vielen Bereichen.

Seit zwei Jahren kann die Schule einen Inklusionsassistenten beschäftigen. Seine Tätigkeit ist auf die Begleitung von Schülern mit besonderem Förderbedarf ausgerichtet. In der „Johanna“ kann es auch die Begleitung von traumatisierten Kinder aus Kriegsgebieten sein. „Integration von Migranten in der vorhandenen Größenordnung ist Inklusion in höchstem Maße“, erklärt die Schulleiterin. Eine Person zusätzlich war der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein. Aus eigener Kraft kümmerte sich die Schule um einen „FSJler“. Erst absolvierte ein Iraker ein freiwilliges soziales Jahr an der Grundschule, aktuell arbeitet ein junger Syrer mit arabischsprachigen Schülern.

Paten für einzelne Schulkinder

Dank geknüpfter Kontakte zur Technischen Universität im Bereich „Deutsch als Zweitsprache“ kommen regelmäßig Studenten zur Ausbildung in den Unterricht. Verbindungen zum Quartiersmanagement für die Nördliche Johannstadt und zu Vereinen und Initiativen brachten ehrenamtliche Unterstützer wie Paten für einzelne Schulkinder auf den Plan.

Seit diesem Schuljahr hat Wenk weitere zusätzliche Mitarbeiter über Programme erhalten, die das Unterstützungssystem des Freistaats bietet. Einen Fellow von Teach First, der die dritten Klassen über zwei Jahre bis zum Übergang an eine weiterführende Schule begleitet. Seit Januar gibt es eine Sprachmittlerin – eine Lehrerin aus Syrien, die intensiv mit den Eltern arbeitet, aber auch den Kindern und den Lehrkräften hilfreich zur Seite steht. Aus dem Programm „Unterrichtsversorgung“ stehen, wenn nötig, Mitarbeiter zur Unterrichtsvertretung zur Verfügung.

Schulsozialarbeiter nicht mehr wegzudenken

Für die Schulsozialarbeit erhielt die Schule anderthalb Stellen, in die sich zwei Sozialarbeiter teilen. „Ein ganz besonders wichtiges Standbein, das an der Schule nicht mehr wegzudenken wäre. Es sollte auch keine häufigen Wechsel dieser Personen an der Einrichtung mehr geben“, sagt Wenk.

Jüngster Erfolg: Die Sekretärin, die bisher nur vier Stunden arbeiten durfte, hat jetzt von der Stadtverwaltung sechs Stunden bewilligt bekommen. Auch das ein Muss für die Schulleiterin. „Es beginnt ja schon mit der Zeit, die es braucht, die Namen in den Computer einzutragen. Lehmann oder Müller sind bei uns nicht die Regel.“

Mit den zusätzlichen Ressourcen sei die 102. Grundschule in der Lage, die Probleme in den Griff zu bekommen. „Es bleibt eine schwierige Schule. Wir haben viele Problemfälle“, bekennt die Schulleiterin. Es sei aber möglich, Probleme anzugehen statt die Augen davor zu verschließen.

Für das kommende Schuljahr ist die Einrichtung eines sogenannten „Familienklassenzimmers“ geplant, in dem eine Familientherapeutin tätig wird. Es handelt sich um ein Projekt, das durch das Land und besonders durch die Stadt Dresden gefördert wird.

Der Schulgarten wurde neu gestaltet. Quelle: Anja Schneider

Verkürzter Unterricht, verlängerte Pausen

Viele Dinge hat das Team um Wenk selbst in die Hand genommen: Der Unterricht dauert 40 Minuten, die fünf gewonnenen Minuten fließen in die sozialpädagogische Arbeit. Nach zwei Stunden gibt es die erste Hofpause, die Mittagspause wurde auf 50 Minuten verlängert. So können alle Kinder essen und frische Luft schnappen. Der neugestaltete Schulgarten und die ersten Zeichen des Projekts „Zukunftsstadt“ verdeutlichen für Wenk den Wandel an der „Johanna“.

Der Stadtrat hat es nicht bei Absichtserklärungen belassen, sondern auf seiner jüngsten Sitzung 100 000 Euro für Investitionen und für das Projekt „Lebensraum Schule gemeinsam gestalten“ beschlossen. „Dafür sind wir sehr dankbar. Damit können wir die Bedingungen weiter verbessern“, freut sich die Schulleiterin.

Schule und Hort kooperieren eng miteinander. „Es sind die gleichen Kinder und die Probleme bleiben gleich. Warum sollen Schule und Hort getrennt daran arbeiten?“, begründet Wenk die Zusammenarbeit an den Schnittstellen, die für Grundschulen keine Selbstverständlichkeit ist.

Am 28. Juni will die 102. Grundschule die Öffentlichkeit einladen. Beim Tag der offenen Tür stehen die Pforten von 8 bis 17 Uhr für Interessenten offen. „Wir wünschen uns viele Besucher und Anmeldungen für die Angebote. Bitte schauen Sie dazu ab Juni auf unsere Homepage. Die Anfragen von Eltern für das Schuljahr 2020, die bei mir bereits eingingen, stimmen mich optimistisch“, sagt die Schulleiterin.

Von Thomas Baumann-Hartwig