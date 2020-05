Privatkonzert mit Logenplätzen im Pflegeheim in Dresden-Gorbitz

Dresden

Ein Hornistenquartettmusizierte am Mittwoch für die Bewohner des Seniorenwohnheims „Am Gorbitzer Hang“. Das ungewöhnliche Hofkonzert war der Auftakt einer Konzertreihe der Dresdner Philharmonie, die an Senioren- und Pflegeheimen sowie medizinischen Einrichtungen in der Landeshauptstadt Halt machen wird.

Die Heimbewohner lauschten vom Balkon aus. Quelle: Dietrich Flechtner

Da derzeit keine Konzerte besucht werden können, kommen die Künstler zu den Menschen vor Ort. Mit ihren musikalischen Darbietungen im Hof, auf der Wiese oder dem Parkplatz möchten sie Bewohner und Patienten, die zum Schutz vor dem Coronavirus besonders strikten Einschränkungen unterliegen, zu einer akustischen Ablenkung einladen.

Von DNN