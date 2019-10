Premiere im FriedrichstaTT Palast: Ringelnatz mit Thomas Schuch und Micha Winkler

Dresden

Obgleich der Dichter und Kabarettist Joachim Ringelnatz ein wenig in Vergessenheit geraten zu sein scheint, kann man noch immer sagen, dass er der bekannteste Wurzener ist. Zum „Tag der Sachsen“, der vor vier Jahren in Ringelnatz’ Geburtsstadt stattfand, hatte der Schauspieler Thomas Schuch dessen Gedichte im Rundfunk gelesen, und er legt nun gemeinsam mit dem Jazzer Micha Winkler kräftig nach, um das Feuer des Erinnerns am Lodern zu halten: „ Ringelnatz miez Ningeljazz“ heißt wortspielerisch-neuenglisch ihr Programm, das im Dresdner FriedrichstaTT Palast Premiere hatte.

Poetische Zeitlosigkeit und politischer Hintersinn

Die Verbindung von Jazz und Ringelnatz ist sinnfällig, sind beide doch Zeitgenossen. Die Musik am Beginn führt also in der Zeit zurück und wenn sich der Vorhang ganz geöffnet hat, gibt er den Blick frei auf alte Bilder, historische Kostüme und etliche musikalische und sonstige Requisiten. Doch geht es Schuch und Winkler keineswegs um das Verklären von Geschichte oder um ein Schwelgen in alten Zeiten. Und schon gar nicht um Ausgrabungen rund um den sächsischen Kabarettklassiker. Sie packen Hans Bötticher alias Ringelnatz beherzt bei seiner poetischen Zeitlosigkeit und auch bei seinem politischen Hintersinn, der bis heute nichts an Schärfe verloren hat. Wobei der skurrile Humor natürlich nicht zu kurz kommt. Etwas behäbig gestaltet sich dann aber der Einstieg, denn da gibt es Erklärungsbedarf um den Briten Wilberforce, und Erklärungen sind nie hilfreich, um ein Programm in Fluss zu bringen.

Doch findet man sich inhaltlich bald zusammen, und das Ganze gewinnt merklich an Fahrt: Micha Winkler zaubert mittels Live-Elektronik und Loops ein ganzes Ringelnatz- respektive Ningeljazz-Orchester vor die Ohren und malt mit Posaune, Trompete, Tuba, Klavier, Gesungenem und Geräuschen immer neue Stimmungen und Klangbilder unter die Gedichte, entlang derer Thomas Schuch in weiten Schritten durch Ringelnatz’ Leben geht und von der Kinderzeit über die Jahre des verhinderten Seemanns hin zu den auch politisch ernsten Anklängen des Kabaretts der 30er Jahre einen weiten Bogen schlägt.

Darin, wie sich Lachen und Erschrecken dazu mischen, zeigt sich ein anderer als der spaßige Ringelnatz aus dem Schullesebuch. Bis hin zum lapidar-tragischen Ende in „Der letzte Weg“: Schlechte Nachrichten – darauf eine Tagesschau-Fanfare! Auch wie Schuch einen zwischen Hitler und Honecker changierenden Tonfall anklingen lässt, um den deutschen Abendstern zu beschwören, ist fast beklemmend. Aber schnell wird es wieder unverfänglicher und komischer. Der Erzähler Ringelnatz darf zu Wort kommen, die Musik kann beim Blues oder am Harmonium mal so richtig ningeln oder drauflos heulen, und die Psychologie erhält zu „Sich interessant machen“ einen optisch fein unterstützen Seitenhieb, bei dem man erkennt: Im Erfinden von Krankheiten war man auch früher schon erfinderisch.

Die undatierte Aufnahme zeigt den deutschen Schriftsteller, Lyriker und Kabarettist Joachim Ringelnatz (eigentlich Hans Bötticher). Quelle: dpa

Wenngleich sich der Sinn von Talar und Beffchen nicht recht erschließen will, spielt Schuch nach der Pause dichter und auch sprachlich intensiver und wechselt rasch mit den Kostümen die Charaktere, was dem zweiten Teil des Abends ordentlich Schwung verleiht. Wenn sie den „Wettlauf“ rappen, laufen Winkler und Schuch zu Höchstform auf. Den Dialog der beiden stört mitunter nur der Umstand, dass Winkler eben Musiker und nur in Maßen Schauspieler und Schuch dies umgekehrt ist.

Sprachlich und musikalisch bleiben hie und da ein paar Defizite, und auch die Idee, dass die Musik meist den Weg für die Worte bereitet und kaum der andere Weg des Antwortens auf den Text gegangen wird, hinterlässt leicht den Eindruck der Routine. Die wünschte man eher dem Ablauf als solchem, doch das gelegentliche Holpern bei der Premiere dürfte verfliegen. Gemeinsam mit Esther Undisz (Regie), Jaqueline Meyer-Böhme (Bühne) und Jan Paulick sowie Alexander Oriwal (Licht und Technik) gelingt Schuch und Winkler mit ihrem Programm ein sehens- und hörenswerter, leicht melancholischer und durchaus aktueller Blick auf Ringelnatz.

Am Schluss gibt’s, gewissermaßen als Nachwort, die bekanntesten Kleinigkeiten aus dem Ringelnatz-Album: Das Reh aus Gips, die Blindschleiche und anderes, nur – leider nicht den „Klimmzug“, wo man doch nach der Vorstellung aus der Tür des FriedrichstaTT Palastes auf die Jahnstraße hinaustreten und so schön über das unbekannte Wesen des Turnvaters nachsinnen könnte.

nächste Aufführungen:30. & 31. Oktober

www.dresdner-friedrichstatt-palast.de

Von Hartmut Schütz