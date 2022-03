Dresden

Im Dresdner Hotel Premier Inn am Dr.-Külz-Ring sind in der Nacht von Montag auf Dienstag rund 150 Geflüchtete aus der Ukraine untergekommen. Geplant war das nicht, sagt Hotelmanager Ronny Brase. „Gegen 1 Uhr nachts standen die Menschen vor dem Haus und wir hatten noch Zimmer frei.“

Spanische Hilfsaktion für Geflüchtete aus der Ukraine

Gekommen waren sie in rund 20 Fahrzeugen eines Taxiunternehmen aus Madrid. Unter dem Slogan „humanitarian aid“ wollen die spanischen Taxifahrer humanitäre Hilfe in Zeiten des Krieges leisten. Die Organisatoren haben die Übernachtungskosten bezahlt, erklärt Ronny Brase vom Premier Inn. Am Dienstagvormittag ging es dann für die Ukrainer, von denen viele Verwandte in Spanien haben, weiter nach Madrid mit Zwischenstopp in Paris.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von lc