Preis für Dresdner Gymnasiasten in Bundeswettbewerb

Ehrung für Dresdner Gymnasiasten: Die Klasse 6F1 des Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasiums in Dresden erhält einen Hauptpreis des Schülerwettbewerbs zur politischen Bildung der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb). Über 350 Preise, darunter darunter als Hauptpreis 13 Klassenreisen, gehen an Schülergruppen aus der ganzen Welt. Aus Anlass des 50. Geburtstages des Wettbewerbs hatten weltweit alle deutschsprachigen Schulen die Chance, ein kreatives Projekt zu einem der Wettbewerbsthemen einzureichen. Das teilte die Bundeszentrale mit.

Jüdischem Leben auf der Spur

Die Schülerinnen und Schüler überzeugten die Jury mit einer ansprechenden und inhaltlich vielfältig angelegten Multimediapräsentation zum Thema „Dem Jüdischem Leben auf der Spur“. In dieser traten die Kinder unter anderem mit Mitgliedern der Jüdischen Kultusgemeinde in Kontakt und es ergab sich eine intensive Diskussion über die Existenzbedingungen jüdischer Menschen in der SED-Diktatur und heutzutage. Sehr anschaulich und verständlich sei die sechste Klasse zu einem Urteil gekommen und habe es geschafft, stets die Kennzeichen und den Schatz jüdischer Existenz darzustellen.

In diesem Jahr seien 13 Themen von etwa 1800 Klassen bearbeitet worden. Ob in Form von Videos, Wandzeitungen oder Multimediapräsentationen zu politisch aktuellen Themen – die Schülerinnen und Schüler setzten sich mit politischen Themen auseinander und verleihen jedem Projekt eine eigene, gestalterische Note.

Reise schon gebucht

Die fünftägige Klassenreise für die Dresdner nach Berlin ist bereits organisiert und gebucht und soll unter Beachtung coronabedingter Sicherheitsmaßnahmen im Juni stattfinden, sofern die Gesamtumstände dies zulassen. Der Leiter des Schülerwettbewerbs, Hans-Georg Lambertz, erklärte, er freue sich „immer wahnsinnig, wenn ich die in diesem Jahr leider maskenbedeckten überraschten Gesichter sehe“. Der betreuende Lehrer Herr Norman Riederich sei bereits im Vorfeld informiert worden, die Schülerinnen und Schüler hätten jedoch nichts gewusst.

Ziel des Wettbewerbes sei es, einen Anreiz zu schaffen, Felder der politischen Bildung auch außerhalb des klassischen Lehrplanes kennenzulernen. Der „Schülerwettbewerb zur politischen Bildung“, laut Bundeszentrale seit 1971 ein Klassiker in der Schule, werde von der Kultusministerkonferenz besonders gefördert und habe bisher gut 3 Millionen Kinder und Jugendliche aktiviert. Jährlich beteiligten sich etwa 55 000 junge Menschen daran.

