Dresden

Das Kaufhaus Wöhrl zieht aus dem nach ihm benannten Wöhrl-Plaza an Dresdens Einkaufsmeile Prager Straße aus. Man werde am 1. Februar 2020 an einem neuen Standort ganz in der Nähe und „in bester Citylage“ wiedereröffnen, bestätigt Unternehmenssprecher Frank Elsner nun. Der Schritt hatte sich angekündigt, der Einzelhändler suchte schon seit längerer Zeit nach einem neuen, kleineren Standort. „Ich bin froh, dass wir nach intensiver Suche einen neuen Standort gefunden haben, der unseren baulichen Anforderungen an ein modernes Shopping-Erlebnis entspricht und der Wöhrl eine langfristige Perspektive in Dresden bietet“, sagt Wöhrl-Eigentümer Christian Greiner.

Wöhrl muss sich verkleinern

Wo Wöhrl ab Februar 2020 seine Tore öffnet, kann Elsner nicht sagen. So habe man das mit dem Vermieter abgesprochen, der den derzeitigen Mieter schützen will. In der Branche wird spekuliert, dass Wöhrl in die H&M-Filiale an der Prager Straße ziehen wird. Das Modehaus hatte angekündigt, den Standort neben dem ehemaligen Schuhhof und New Yorker Anfang Dezember dieses Jahres zu schließen – nach knapp zwei Monaten Umbau könnte Wöhrl dort einziehen. Vorteil wäre, dass das Kaufhaus an der Prager Straße bliebe, wenn auch im hinteren, zum Wiener Platz gelegenen Teil.

Mit dem Umzug wird sich Wöhrl verkleinern. „Mit dann 3200 Quadratmetern wird es aber immer noch eine große Filiale sein“, sagt Unternehmenssprecher Elsner. Von derzeit 44 Mitarbeitern müssen mit dem Umzug zehn gehen. Man wolle den Betroffenen Stellen in anderen Wöhrl-Filialen vermitteln und den Stellenabbau sonst durch Fluktuation – also Wechsel und altersmäßige Abgänge – vornehmen.

Wöhrl-Plaza soll zum Hotel umgebaut werden

Den neuen Standort werde man auf ein neues Verkaufskonzept ausrichten, sagt Unternehmenssprecher Elsner. Es werde aber weiter Damen- und Herrenmode angeboten. Hintergrund ist ein Problem, mit dem alle großen Kaufhäuser mehr oder weniger stark zu kämpfen haben. Kunden besuchen zumeist nur noch das Erdgeschoss, maximal noch das erste Obergeschoss eines Einzelhändlers. Ins dritte oder vierte Geschoss dringe dagegen kaum noch jemand vor, sagt Kevin Collin, der den Wöhrl-Plaza-Besitzer DC Values aus Hamburg vertritt. Die Immobilieninvestgesellschaft hatte mit diesen Worten die Umbaupläne für das Kaufhaus begründet: Es soll ein Hotel werden.

Dabei wurde das Wöhrl-Plaza Mitte der 1990er Jahre extra für die Kaufhauskette erbaut. Inzwischen hält Eigentümer DC Values ein derart großes Gebäude für ein Modehaus für ungeeignet. Deshalb hat man sich nach Mietern aus anderen Branchen umgesehen – und ist bei Hotelketten auf Interesse gestoßen. Im Herbst will DC Values einen Mietvertrag mit einer Hotelgesellschaft abschließen. Bei der Gestaltungskommission gab es für die Umbaupläne Verständnis und Kritik. Unklar ist, wann die Umgestaltung beginnt. Ebenso ist unbekannt, was aus den Mietern wird, die Wohnungen im Staffelgeschoss des Kaufhausgebäudes bewohnen.

Von Uwe Hofmann