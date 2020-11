Präsenzunterricht in Coronazeiten? Das sagen Dresdner Schulleiter

Dresden

Ein Lob für die öffentliche Diskussion um den Unterricht ist das ganz sicher nicht: „Ich kann aus meiner Position heraus nur schwer beurteilen, welche Maßnahmen richtig, falsch oder besonders wirksam sind“, gibt sich Jens Reichel zurückhaltend. „Ich weiß auch nicht, wie es besser geht“, fügt der Schulleiter des Gymnasiums Bürgerwiese in der Dresdner Innenstadt noch hinzu. „Ich nehme aber wahr, dass die vielen Diskussionen bezüglich der Schulen und teilweise auch abstrusen Vorschläge in der Öffentlichkeit erhebliche Unruhe schaffen.“

Viel Spielraum bleibt da für den Schulleiter nicht. „In den Schulen selbst können wir nur versuchen, mit viel Ruhe und Achtsamkeit dem entgegenzuwirken, den Infektionsschutz so gut es eben geht umzusetzen und für die Schülerinnen und Schüler trotzdem eine gewisse ,Normalität’ zu schaffen.“

Anzeige

Daran wollen auch andere Schulleitungen nicht rütteln. „Ich bin eindeutig dafür, den Regelbetrieb mit ganzen Klassen so lange wie möglich aufrechtzuerhalten“, erklärt auch Kerstin Ines Müller, die Schulleiterin des Gymnasiums Dresden-Pieschen. „Alle anderen Varianten, die bedeuten, dass Lehrer gleichzeitig Präsenz- und Online-Unterricht zu leisten haben, sind personell eine nicht leistbare Mehrbelastung.“ Sie will nicht ausschließen, dass dies Kollegen, die eine Sekundarstufe II und damit bald Prüfungen haben, etwas anders sehen.

Lesen Sie auch

An Müllers Schule sei die Situation „erstaunlich entspannt“. Aktuell sei niemand tatsächlich infiziert oder erkrankt. Zwei Schüler müssten als Vorsichtsmaßnahme aufgrund von Coronafällen in Einrichtungen von Geschwistern in häusliche Quarantäne. Das Lüften und Maskentragen auf den Gängen funktioniere gut. Zum Glück habe die junge Schule noch keine 11. oder 12. Klassen, die im Unterricht Masken tragen sollen. „Das halte ich für eine große Belastung“, sagt Müller und fügt gleichzeitig hinzu: „Das Abstandhalten innerhalb einer Klasse ist unrealistisch.“ Schließlich seien auch fast immer 28 Schüler in einer Klasse.

Nach Müllers Einschätzung wird in der Schule alles Erdenkliche für den Infektionsschutz getan. „Ich sehe keine weiteren Möglichkeiten, alle realistischen Maßnahmen sind ausgeschöpft.“ Daher sieht sie auch keinen Anlass für weitere Schritte. Sie bekräftigt dagegen den „eindringlichen Appell“ an „die Familien der Schüler für ein verantwortungsbewusstes Verhalten, denn auf diesem Weg werden Infektionen in die Schulen getragen“.

In Dresden waren am Montag in 73 Bildungseinrichtungen aller Art und Trägerschaft 1672 Personen in Quarantäne. Insgesamt etwas mehr als noch am Freitag.

Sachsen Politik für Präsenzunterricht

Nach den Erfahrungen aus dem Frühjahr stemmt sich die Politik in Sachsen um Regierungschef Michael Kretschmer und Kultusminister Christian Piwarz (beide CDU) bislang vehement gegen eine Abkehr vom Regelunterricht. Immer wieder verweisen sie auf Studien, wonach die Schulen keine Hotspots der Infektionsverbreitung sind. Auch Frank Bauer, amtierender Chef des Dresdner Gesundheitsamtes, hatte gegenüber DNN zuletzt bekräftigt, dass in den Kitas und Schulen bislang nur selten Infektionen weitergegeben worden seien.

Laut Petra Nikolov, der Sprecherin des Landesamtes für Schule und Bildung in Dresden, habe es vor allem nach den Herbstferien Stimmen von Eltern gegeben, die eine Abkehr vom Regelbetrieb fordern. „Das ist aber nur ein ganz kleiner Prozentsatz.“ Inzwischen habe sich diese Debatte auch beruhigt. Die Schulen könnten natürlich nicht machen, was sie wollen, sie müssten sich an die Vorschriften des Landes halten. Das Landesamt registriere, dass an allen Schulen um ruhige und geordnete Abläufe gerungen werde. Über allem stehe die Frage: „Was können wir tun, um weitestgehend normales Lernen zu ermöglichen?“

Teilweise werde an Grundschulen mit Klassenleiter-Unterricht gearbeitet. Das sei jedoch keine allgemeine Reaktion auf das Coronageschehen. Vielmehr werde damit versucht, Unterrichtsausfall zu vermeiden, wenn Fachlehrer nicht einsetzbar seien. Dann könne den Kindern trotzdem in der Schule eine feste Basis geboten werden. Insgesamt sei die Leistung an den Schulen zu bewundern, wie versucht wird, „in gewisser Ruhe, die Krise zu meistern“.

Lob für die Disziplin der Schüler

Das sieht Frank Haubitz, Leiter des Gymnasiums Klotzsche, ähnlich. Er lobt auch die Schüler für ihre Disziplin, mit der sie die Coronabestimmungen in der Schule umsetzen, vor allem in den Klassen 11 und 12, die Masken auch im Unterricht tragen müssten. Alle würden mitziehen. „Da gibt es keine Diskussion.“ Deshalb hat Haubitz auch kein Interesse an weiteren Verschärfungen. „Ich möchte meinen Mikrokosmos hier so lange wie möglich erhalten.“ Das geschaffene System habe eine „gewisse Stabilität“, die sollte nicht zerstört werden.

Haubitz hält die bisherigen Maßnahmen für ausreichend, sollte es unvermeidlich sein, könne er sich einen Plan B mit Wechselunterricht vorstellen. Die Schüler sollten dann aber jeden zweiten Tag in der Schule sein. Mit dem kurzfristigen Wechsel ließe sich vermeiden, dass sie zu Hause „in den Schlafmodus schalten“. Eine Teilung in Gruppen für parallelen Unterricht würde am Mangel an Räumen scheitern und für ein Zwei-Schicht-System gebe es nicht genügend Lehrer. Haubitz würdigte vor allem auch den Einsatz der älteren Pädagogen, die zur Risikogruppe gehören. „Die ziehen alle mit.“

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, wären „zentrale Festlegungen“. Die Gegebenheiten seien von Schule zu Schule verschieden. Den Schulkonferenzen – die sich aus Eltern, Schülern und Lehrern zusammensetzen – sollte die Möglichkeit gegeben werden, zum Wechselunterricht überzugehen, wenn sie es für angemessen und möglich halten. Die Entscheidungen müssten mit Eltern und Schülern kommuniziert werden.

Für völlig abwegig hält Haubitz die Debatte über die Verlängerung von Ferien. Er würde die „Weihnachtsferien lieber ausfallen lassen“, erklärte er. „Das ist ein etwas ketzerischer Vorschlag, aber von der Situation her wäre es das Beste.“ Man könnte die Zeit ja an den Sommer dranhängen. Mit den Ferien komme wieder Unruhe ins System, die Schüler hätten womöglich privat viele andere Kontakte.

Von Ingolf Pleil