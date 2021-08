Dresden

Prämien für Impfwillige in Dresden: In der Centrum Galerie an der Prager Straße gibt es von Mittwoch, 11. August, bis Sonnabend, 14. August eine kostenlose Impfaktion. Täglich von 10 Uhr bis 17 Uhr können sich Erwachsene ohne Terminvereinbarung gegen das Corona-Virus impfen lassen. Das Management der Centrum Galerie verkürzt die Wartezeit und belohnt alle Impfwilligen mit einer Tombola, bei der als Preise Einkaufsgutscheine oder Sachpreise winken, kündigte die Stadtverwaltung an.

Zwei Impfstoffe im Angebot

Zur Auswahl stehen der Impfstoff von Johnson & Johnson, bei dem eine einmalige Spritze ausreicht, sowie der Impfstoff von Biontech. Bei diesem Impfstoff ist eine Zweitimpfung erforderlich, die die Interessenten im Impfzentrum im Messegelände erhalten. Die entsprechenden Informationen gibt es bei der Erstimpfung in der Centrum Galerie.

Frank Bauer, Leiter des Gesundheitsamtes, zieht ein positives Fazit nach den ersten Impfaktionen in Dresden: „Unser gemeinsames Impfangebot mit dem DRK wird sehr gut angenommen. Mit den bisherigen Aktionen konnten wir schon fast 1000 Dresdnerinnen und Dresdner erreichen. Das ist eine sehr gute Resonanz und wir sind dankbar, dass selbst einige Wartezeiten die Impfbereitschaft nicht mindern.“ Laut Bauer werden derzeit bis zu 100 Impfdosen pro Tag im Sozialamt verabreicht, wo ein mobiles Impfteam noch bis Freitag von 8 bis 16 Uhr Interessenten impft. Am Sonntag von 10 bis 16 Uhr ist ein Impfteam im Alaunpark präsent.

Zuverlässiger Schutz vor schwerem Verlauf

Die Corona-Impfung schützt laut Stadtverwaltung zuverlässig vor einem schweren oder auch tödlichen Verlauf der Erkrankung. Die Stadtverwaltung hat eine Vielzahl von Impfaktionen an unterschiedlichen Orten geplant. Informationen gibt es dazu auf der Internetseite www.dresden.de/corona.

Von Thomas Baumann-Hartwig