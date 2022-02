Postkarte von 1945: „Das schöne Dresden ist vernichtet“

Dresden

„Ihr werdet wohl in großer Sorge sein, seit dem Angriff auf Dresden. Gestern habe ich schon eine Karte geschrieben. Das schöne Dresden ist vernichtet. Alle Viertel sind getroffen. Es wüten überall verheerende Brände. Da ich auf dem Nachhauseweg war, bin ich in den nächsten Luftschutzkeller, Nähe Waisenhausstraße, geflüchtet unter der Kirche neben dem Rathaus. Der Keller war ein Labyrinth und mündet unter der Kreuzkirche, die restlos ausgebrannt ist. Auch unser Haus ist ausgebrannt. Daher habe ich Gero und Hanna verloren. Bin die ganze Nacht auf der Straße umhergeirrt, um sie zu suchen, da man nur auf großen Umwegen ins Südviertel gelangen konnte. Als Großalarm kam, habe ich mich unter einen großen Lastwagen flach auf die Erde gelegt. Gottlob ging es diesmal gut vorbei.

Danach habe ich einige Herren vor einem Haus stehen sehen, das nicht zerstört war. Man hat uns bis zum Morgen hineingehen lassen. Dann bin ich zur Sedanstraße (heute Hochschulstraße) gegangen, die gar nicht mehr weit ab war, fand aber alles zerstört. Aber Gott sei dank habe noch meine Sachen aus dem Keller retten können. Meine Sachen und das Wollkleid waren oben und sind verbrannt. Ein Teil meiner Sachen war bei Gero. Auch mein Geld hatte Gero dort zum Teil aufgehoben. Ich weiß nicht, ob etwas davon gerettet worden ist. Ich habe mich einem Sammeltransport angeschlossen. Ich nach hier gekommen, befinde mich mit einer schweren Augenentzündung und Hornhautverletzung in ärztlicher Behandlung. Aber es ist schon etwas besser. Hier wimmelt es von Flüchtlingen. Wenn ihr etwas von Gero und Hanna hört, teilt mir bitte die Adr. mit. Herzliche Grüße an Euch Euer Kätchen.“

So steht es auf einer eng beschriebenen Postkarte, die Kätchen Gertens am 16. Februar 1945 aus dem Bahnhotel in Frauenstein im Erzgebirge an Angehörige im bayerischen Freising schickte.

Lebenszeichen aus der Zeit nach den Bombenangriffen

Zu lesen ist diese Nachricht auf einer Karte, die im Original im Museum in Schloss Lauenstein ausliegt, in einem Abschnitt der Dauerausstellung, der explizit Lebenszeichen und anderen postgeschichtlichen Belegen aus der Zeit nach den Bombenangriffen auf Dresden am 13. und 14. Februar 1945 gewidmet ist. Frankiert ist die Postkarte Gertens’ mit einer Briefmarke, die ein Konterfei Adolf Hitlers zeigt. In der dem „Führerprinzip“ huldigenden NS-Diktatur war es zu diesem Zeitpunkt so gut wie unmöglich, eine andere Briefmarke als aus jener Briefmarkendauerserie zu nehmen, die von der Deutschen Reichspost ab dem 1. August 1941 herausgegeben wurde.

Das Motiv war abgesehen von marginalen Unterschieden auf allen 23 Marken der Serie gleich: Abgebildet war die rechte Gesichtshälfte Hitlers im Profil. Während die vorangegangene Dauerserie mit Hindenburg-Medaillon in Fraktur-Schrift gehalten war, war die Hitler-Dauerserie in Antiqua gehalten. Am 3. Januar 1941 hatte Hitler nämlich entschieden, sämtliche heute als „typisch nazistisch“ empfundenen „gotischen“ Schriften zugunsten der (lateinischen) „Normal-Schriften“ aufzugeben.

Genaue Regeln für Eilfeldpost

An sich gab es auch die Möglichkeit, Angehörige per Eilfeldpostkarte zu informieren. Diese Karten waren im März 1943 im Zuge einer Verständigung zwischen Vertretern des Oberkommando des Heeres, der Volkswohlfahrt, des Propagandaministeriums und der Reichspost eingeführt worden. Am 16. November verfügte die Reichspost dann zudem die Einrichtung „eines neuen Dienstzweiges der deutschen Reichspost, für die von schweren feindlichen Bombenangriffen getroffene Bevölkerung“. Mit einer rot umrandeten Eilnachrichtenkarte war es erlaubt, innerhalb von vier bis zehn Tagen nach dem Angriff aus und nach der betroffenen Stadt private Post zu senden, um Verwandten möglichst rasch Nachricht über das Wohlergehen zu geben, und falls nötig, die neue Anschrift mitzuteilen. Bedingung war, dass die Stadt im Wehrmachtsbericht erwähnt worden war, ansonsten galt eine Frist von vier Tagen.

Sollte die Postanlage selbst getroffen worden sein, wurden bereits vorbereitete Lastkraftwagen zum Transport in die nächstgelegene Postanstalt eingesetzt. Die Karten mussten nicht frankiert werden, es waren allerdings maximal zehn Worte zulässig, weshalb wohl Kätchen Gertens auch zu einer „normalen“ Karte griff. Wie man auch erfährt, sollte – um die Beförderungszeit zu verkürzen – vorrangig die Bahnpost genutzt werden, Verteiler der Lebenszeichenkarten waren dann vornehmlich Dienststellen der NSDAP und der NS-Volkswohlfahrt. Auch gab es Eilaufträge zur Überprüfung einer Postanschrift.

Von Christian Ruf