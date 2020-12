Positives Zeichen? 20 aktive Corona-Fälle weniger in Dresden

Dresden

Ist es ein gutes Signal oder doch nur die bekannte Delle an den Wochenenden? Das Dresdner Gesundheitsamt meldet am Sonntag 139 Neuinfektionen – verglichen mit den Zahlen der Wochenmitte (400 positive Tests am Donnerstag) möchte man fast das Wörtchen „nur“ verwenden. Damit wurden an diesem Wochenende insgesamt 363 infizierte Bürger erfasst. Zum Vergleich: Am vorigen Wochenende zählte die Statistik 440 Fälle (313 am Sonnabend, 127 am Sonntag).

Eine weitere gute Nachricht hat das städtische Amt : einen Rückgang bei den aktiven Corona-Fällen. Ganze 20 Menschen weniger als am Sonnabend sind derzeit infiziert. Nicht mal zwei Dutzend, aber das Minuszeichen ist immerhin ein kleiner Lichtblick. Auch, dass in den vergangenen 24 Stunden kein weiteres Todesopfer zu beklagen war und nur zwei Covid-19-Kranke in eine Klinik eingewiesen werden mussten, lässt auf Besserung hoffen. Dennoch bleibt abzuwarten, ob der seit einer knappen Woche geltende harte Lockdown tatsächlich beginnt zu wirken – oder noch nicht.

Anzeige

Infektionsrate von 2,19 Prozent

Seit Beginn der Corona-Pandemie ist laut Stadt bei 12303 Dresdnerinnen und Dresdnern das Virus nachgewiesen worden. Gemessen an der Gesamtbevölkerung von 560 693 Einwohnern (Stand: 30. September 2020) ergibt das eine Infektionsrate von 2,19 Prozent.

Der durch das Virus hervorgerufenen Krankheit Covid-19 sind in Dresden 187 Menschen erlegen. Insgesamt 708 Patienten mussten oder müssen stationär behandelt werden.

Als genesen zählt das Gesundheitsamt 7796 Personen – ein Plus von 159 zu Sonnabend. Dieser Wert ist eine Schätzung. Die Statistik wertet all die Infizierten als gesundet, die zehn Tage nach einem positiven Test keine ärztliche Hilfe mehr in Anspruch nehmen mussten. Zieht man die Zahl der Genesenen und die Zahl der Verstorbenen von der Zahl der Infektionen ab, kommt man am Sonntag auf 4320 aktive Corona-Fälle in Dresden.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sieben-Tage-Inzidenz auf 318 gesunken

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu den vergangenen Tagen deutlich gesunken: Hatte das Robert-Koch-Institut ( RKI) am Freitag einen Wert von 384,7 berechnet, liegt sie nun bei 318,1. So viele Menschen pro 100 000 Einwohner haben sich durchschnittlich in der vergangenen Woche mit dem Virus angesteckt. Die Werte des RKI weichen üblicherweise ein wenig von den städtischen Zahlen ab, weil die Daten aus ganz Deutschland erst verzögert erfasst werden können.

Die Lage in den Dresdner Kliniken

An der Auslastung der Betten in Dresdner Krankenhäusern hat sich wenig geändert: Den Angaben der Uniklinik Dresden und der Krankenhausleitstelle Dresden/Ostsachsen zufolge waren am Sonntag auf den Normalstationen 264 Betten mit Covid-Patienten belegt (Freitag: 276). 66 Betten sind noch frei, was einer Auslastung von 80 Prozent entspricht. 78 Schwerkranke liegen derzeit auf Intensivstationen (Freitag: 82). Noch 15 Intensivbetten sind frei. Die Auslastung liegt hier bei 84 Prozent.

Wer sich in Dresden mit Corona ansteckt

Laut Robert-Koch-Institut haben sich in Dresden bislang 121 Kleinkinder mit dem Virus infiziert, und zwar 68 Jungen und 53 Mädchen unter vier Jahren. Zum 30. September 2020 gab es in dieser Bevölkerungsgruppe 28 779 Dresdner, folglich beträgt die Infektionsrate 0,42 Prozent. Von den 52 523 Dresdner Jugendlichen bis 14 Jahren waren oder sind 278 Mädchen und 280 Jungen infiziert. Das bedeutet, 1,06 Prozent der Menschen in dieser Altersgruppe haben sich bislang angesteckt.

In der Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen sind 144 832 Dresdner registriert. Bei 3711 von ihnen (1817 Männer, 1894 Frauen) wurde das Corona-Virus nachgewiesen. Daraus ergibt sich eine Infektionsrate von 2,56 Prozent. Fast genauso hoch (2,55 Prozent) ist sie in der Gruppe zwischen 35 und 59 Jahren. Der Wert ergibt sich aus den 4622 positiv Getesteten (2080 Männer, 2542 Frauen) in Relation zur Gesamtzahl von 181 020 Dresdnern in diesem Alter.

Bei den 60- bis 79 Jährigen hat das RKI Corona-Fälle bei 786 Männern und 910 Frauen erfasst. Diese 1696 Infektionen machen 1,56 Prozent der Dresdner Bevölkerung in dieser Altersklasse (108 820) aus. Bei den Über-80-Jährigen liegt die Infektionsrate bei 3,23 Prozent. Der Wert ergibt sich aus den 1428 positiv Getesteten (444 Männer, 984 Frauen) in Relation zur Gesamtzahl von 44 179 Senioren. In der ältesten Bevölkerungsgruppe haben sich mehr als doppelt so viele Frauen wie Männer mit dem Virus angesteckt. Diese Verteilung dürfte vor allem auf die deutlich längere Lebensdauer von Frauen zurückzuführen sein.

Corona in Gemeinschaftseinrichtungen

Obwohl alle Schulen seit einer Woche geschlossen sind und die Horte und Kindergärten nur eine Notbetreuung anbieten, müssen noch zahlreiche Kinder und Jugendliche in Quarantäne bleiben. Die Stadt Dresden listete am Samstag 42 betroffene Kindertagesstätten, 62 Schulen und 13 Pflegeheime auf. Die häusliche Isolation gilt für 1136 Kinder und Erzieher, 1766 Schüler und Lehrer sowie 68 Menschen in Pflegeheimen.

Von ttr