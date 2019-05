Dresden

Die Karstadtauslagen an der Prager Straße haben ihr geheimnisvolles Leuchten verloren. Weil das mitten in der Weihnachtszeit geschah, als die ganze Stadt adventlich schimmerte, ist das bei vielen Kunden etwas untergegangen. Doch inzwischen fällt es massiv auf: Die effektvoll in Szene gesetzten Kleinode der Porzellanmanufaktur Meissen, die den großen Schaufenstern Glanz verliehen hatten, fehlen. Seit 1995 hatte die Staatliche Manufaktur im Kaufhaus an der Prager Straße Porzellan verkauft und nach außen dafür geworben.

Auszug aus dem Kaufhaus im Dezember

„Unser letzter Verkaufstag bei Karstadt war der 24. Dezember vergangenen Jahres“, teilte Manufaktur-Sprecherin Bianca Herbst auf Anfrage mit. Der Grund sei die Bündelung der innerstädtischen Aktivitäten im sogenannten Signature Store an der Frauenkirche. Der hatte Ende November eröffnet und bietet auf drei Ebenen 230 Quadratmeter Verkaufsfläche.

Da das Geschäft im Eckhaus An der Frauenkirche 1 in Wurfweite zum Hotel Hilton steht, erscheint der nächste Schritt folgerichtig: Zum 30. Mai schließt die dortige „Meissen-Boutique am Fürstenzug“, die seit 1992 Gäste des Hotels mit einer großen Palette des weltberühmten sächsischen Porzellans empfing.

Zur Galerie Bis Ende 2018 hat das Dresdner Karstadt mit Meissen in der Auslage geworben. Das Lokalkolorit fehlt nun. Auch das Hilton wird das merken.

Neue Markenstrategie

Bianca Herbst verwies auf die neue Markenstrategie der Manufaktur Meissen, die im Herbst vergangenen Jahres der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Nach den – zumindest finanziell – desaströsen Ausflügen in die Welt der Luxuslabels hat sich die staatliche Manufaktur besonnen auf ihre Kernkompetenz: Porzellan und Design. Es geht dem Konzept nach um neue Opulenz, um die Synthese aus barocker Pracht und Techniken der Gegenwart, es geht um einen gewissen Pomp und seinen Platz in der Welt von heute.

1710 in Sachsen gegründet ist Meissen die älteste Porzellanmanufaktur Europas, hat heute rund 630 Mitarbeiter und noch immer als einzigen Gesellschafter den Freistaat Sachsen. Der Store am Neumarkt ist der 12. seiner Art in Deutschland – in Dresden in Szene gesetzt vom Berliner Studio Weiss-heiten.

Von Barbara Stock