Dresden

Neuer Eigentümer für das Grundstück des früheren Porsche-Zentrums an der Großenhainer Straße: Der Projektentwickler List Development Commercial aus Oldenburg hat das Vorhaben an den in Madgeburg ansässigen Projektentwickler „AOC – Die Stadtentwickler“ verkauft. Das teilte AOC am Mittwoch mit. List hatte bereits das Bestandsgebäude abreißen lassen und ein Projekt mit Hotel, Büros und Wohnen entwickelt. Geplant war die Errichtung von zwei Neubauten auf dem Grundstück.

16 500 Quadratmeter Mietfläche

Diese Pläne übernimmt AOC. Auf dem südlichen Grundstücksteil soll ein Bürohaus mit einer Mietfläche von rund 3500 Quadratmetern entstehen, so der Projektentwickler. Im nördlichen Bereich ist ein Gebäude für Wohnen und Gewerbe geplant, dessen Mietfläche rund 13 000 Quadratmeter umfassen soll.

AOC-Geschäftsführer Till Schwerdtfeger erklärte: „Die Dresdner Neustadt ist über die Grenzen der Landeshauptstadt für ihr pulsierendes urbanes Leben bekannt. Das Viertel ist nicht nur eine beliebte Wohngegend für junge Menschen und Familien, sondern bietet auch großes Potenzial für Gewerbetreibende.“ Der Grundstückskauf biete AOC die Möglichkeit, ein modernes, zukunftsorientiertes Gebäudeensemble zu errichten, das den Stadtteil weiter aufwerten werde.

Baubeginn ursprünglich für Herbst 2020 angekündigt

List-Geschäftsführer Michael Garstka erklärte, er sei froh, einen Geschäftspartner gefunden zu haben, der schon mehrere Projekte in Dresden und Umgebung entwickelt hat: „Wir haben derzeit eine Vielzahl weiterer Projekte in der Entwicklung und Umsetzung. Daher sind wir sehr zufrieden, dass wir diese Projektentwicklung nun an die AOC übergeben. Keine leichte Entscheidung, aber die richtige“, begründete er die Motive für den Verkauf. Garstka hatte das Vorhaben mehrfach in der Gestaltungskommission vorgestellt und einen Baubeginn für Herbst 2020 angekündigt.

Zwischen den beiden geplanten Neubauten steht eine denkmalgeschützte ehemalige Bahn-Remise. „Das historische Bauwerk setzt hinsichtlich Höhe und Gestalt einen markanten Kontrapunkt zum modernen Design der geplanten Neubauten. Wir wollen es unbedingt erhalten und im Rahmen der Entwicklung einer neuen Nutzung zuführen“, so Andrea Meisel, Prokuristin und Leiterin Projektentwicklung bei AOC.

Begehrte Bürolage an der Großenhainer Straße

Direkt neben dem Vorhaben befindet sich der neue Bürokomplex „Neo“, den die TLG Immobilien AG errichtet hat. „Die benachbarte Projektentwicklung hat belegt, etwa durch die Großanmietung von Amazon, dass der Standort auch eine begehrte Bürolage für Dienstleister und andere Gewerbetreibende ist und sich zu einem urbanen Stadtquartier entwickeln wird“, sagte Schwerdtfeger.

Das fünfte große Vorhaben in Dresden

Das Projekt an der Großenhainer Straße ist bereits das fünfte große Vorhaben von AOC in der Landeshauptstadt. In Friedrichstadt drehen sich derzeit die Baukräne über dem künftigen Lyra-Quartier mit 131 Wohnungen. Der Baubeginn des Vorhabens „Löbtauer Tor“ an der Löbtauer Straße sei für das erste Quartal 2022 geplant und werde neben ebenfalls 131 Mietwohnungen auch flexibel nutzbare Büroflächen beinhalten.

„Dresden ist und bleibt für uns ein Schwerpunkt der Projekttätigkeit. Deshalb ist es nur folgerichtig, dass wir unser Engagement hier weiter ausweiten“, so der Geschäftsführer. Mit 30 Mitarbeitern in Magdeburg und eigenständigen Büros in Dresden, Erfurt und Leipzig plant und realisiert AOC nach eigenen Angaben die Bauvorhaben. Gegründet im Jahr 2004, habe der Projektentwickler bislang mehr als 700 Millionen Euro in Immobilienprojekte investiert und verfüge aktuell über geplante Projekte im Umfang von rund einer Milliarde Euro.

Von Thomas Baumann-Hartwig