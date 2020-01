Polizisten und Justizbeamte in Dresden attackiert – Prozessauftakt

Dresden

Tobias S. war am Montag im Amtsgericht sehr leise. Aber der 37-Jährige kann auch anders und Beamte, egal welcher Couleur, sind ein rotes Tuch für ihn. Am 3. November 2018 lieferte er sich eine handfeste Prügelei mit zwei Polizeibeamten, dabei gingen eine Uhr und ein Funkgerät zu Bruch. Er krakeelte und versuchte, den Beamten zu beißen, dessen Kollegein bekam einen Faustschlag ab.

Grund: Die beiden Polizisten hatten sich erdreistet, Tobias S. anzusprechen, weil der im Dunkeln mit einem Rad ohne Licht, aber auf dem Fußweg an der Königsbrücker Straße unterwegs war. „Ich habe mich ungerecht behandelt und im Straßenverkehr benachteiligt gefühlt.“

Psychische Probleme?

Am 30. November kletterte Tobias S. über die Schranke im Innenhof des Amtsgericht und machte sich an einem PKW zu schaffen. Als ein Justizbeamter ihn ansprach, prügelte er wieder los und schlug dem Mann mit der Faust aufs Auge. Der kam in die Klinik, Tobias S. in den Haftkeller, wo er weitere Beamte als Arschlöcher beschimpfte und ihnen den Stinkefinger zeigte.

Der 37-Jährige ist wohnungslos, lebt von Stütze und erzählte in der Verhandlung viel wirres Zeug. Allerdings wusste man nie genau, ob er wirklich ein psychisches Problem hat oder ob der ehemalige Gymnasiast ziemlich klug ist, aber Spaß daran hat, vor Gericht den Trottel zu mimen. Er stehe unter Betreuung, erzählte er. Das soll jetzt geprüft werden, um über eine mögliche Begutachtung zu entscheiden. Bis dahin wurde der Prozess ausgesetzt.

Von Monika Löffler