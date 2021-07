Polizeipräsident in Dresden mahnt: „Hier geht es um Menschenleben!“

Dresden

Vor der politischen Auswertung am Donnerstagabend im Stadtrat blickt Polizeipräsident Jörg Kubiessa auf die bevorstehende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga und mahnt eindringlich: Niemand dürfe angesichts der Ereignisse zur Tagesordnung übergehen.

Frage: Wenn Sie an die neue Saison denken: Wie lassen sich Vorfälle wie am 16. Mai verhindern?

Jörg Kubiessa: Wir müssen miteinander reden. Wir müssen nach vorne sehen und Wege finden. Stadt, Verein und Polizei sind alle Akteure des gleichen Themas. Wir müssen zu einer gemeinsamen Sprache kommen.

„Der 16. Mai darf sich nie mehr wiederholen“

Am Freitag beginnt die neue Saison in der 2. Bundesliga. Wie viel ist denn in Dresden an Aufarbeitung passiert?

Die Zeit läuft, das stimmt. Die Frage ist, wie das Thema Gewalt zwischen Stadt, Polizei und Verein weiter kommuniziert wird. Da sollten wir über ein Format nachdenken. Es kann nicht so weitergehen wie bisher, da sind wir alle gefragt. Der 16. Mai darf sich nie mehr wiederholen. Wir sollten einen Kodex aufstellen und sicherstellen, dass sich die Fangemeinschaft daran hält.

Wissen Sie schon, wie die Heimspiele angesichts der Pandemie ablaufen werden?

Momentan ist es ja ein großes Rätsel, wie Delta die Menschen krank macht. Wie wirkt die Impfung? Es kann sein, dass wir wieder Beschränkungen bekommen. Vielleicht nicht so wie im März, als es gespenstisch still war zu den Heimspielen. Aber vielleicht abgestuft. Es sind einige Zuschauer im Stadion – aber was ist mit denen, die draußen bleiben müssen, die aber trotzdem kommen? Das ist ein Thema, das mir am Herzen liegt. Es betrifft aber alle Fußball-Standorte, nicht nur die in Dresden.

Wie ist die Zusammenarbeit mit Stadt und Verein?

Mit der Stadt gibt es einen ganz engen Schulterschluss auf allen Arbeitsebenen. Im Verein ist der kaufmännische Geschäftsführer Jürgen Wehlend ein hoch seriöser Ansprechpartner. Er stellt sich vor seinen Verein, ignoriert aber auch unsere Erkenntnisse nicht.

Was erwarten Sie vom Verein?

Wenn es dabei bleibt, dass die Verantwortlichen das Geschehen bedauern und der Polizei ihre Solidarität versichern, dann ist das zu wenig. Es geht nur über Kommunikation und die Erarbeitung von Werten. Wir sind in unserer Uniform der Staat und unsere Aufgabe ist es, mit diesem Gewaltmonopol verhältnismäßig und sachgerecht umzugehen. Es gibt für jeden in dieser Gesellschaft so viele Möglichkeiten, seine Meinung deutlich zu machen. Gruppen, die sich nur auf Gewalt konzentrieren, muss man entgegentreten.

„Einfach nur abducken geht nicht“

Ihr Sprecher hat eine mangelnde Mitwirkung des Vereins bei der Verfolgung von Gewalttätern kritisiert. Teilen Sie die Kritik?

Der Verein ist eingeladen, sich auf den Weg zu machen und die Partner zusammenzubringen. Dann wird es auch möglich, dass unsere Fahndungsplakate im Fanshop aushängen. Für Straftäter ist ein präventives und erzieherisches Mittel möglich: Stadionverbote. Da erwarte ich schon, dass sich jetzt schnell eine Kommission mit den Ereignissen auseinandersetzt und dabei auch uns anhört. Einfach nur abducken geht nicht.

„Wir hatten großes Glück, dass es keine Toten gegeben hat“

Wann kann Dresden wieder zur Tagesordnung übergehen?

Egal, was wir tun, es bleibt ein dickes Brett, das Thema Fußball und Gewalt. Aber wir sind erheblich weiter als noch vor einigen Jahren. Es gibt ein vernünftiges Stadion und ein vernünftiges Shuttleystem, das war früher anders. Aber ganz klar: So etwas wie am 16. Mai darf nicht passieren. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Da muss man nachdenklich werden. Ich war bei den Kollegen, die am Trainingsgelände eingeschlossen waren und massiv beschossen wurden. Sie haben mir ihre Ängste geschildert und dass sie nicht gewusst haben, wie das Ganze enden würde. Das fasst mich persönlich an. Ich will nicht die Kollegen in Einsätze führen, wo solche Gefahren entstehen. Ich sage es ganz deutlich: Wir hatten großes Glück, dass es bei dieser Eskalation keine Toten und Schwerstverletzten gegeben hat. Wenn wir jetzt wieder zur Tagesordnung übergehen, riskieren wir ein nächstes Mal, bei dem die Folgen niemand abschätzen kann. Hier geht es um Menschenleben!

„Sollen wir den Rechtsstaat aufgeben?“

Es gibt Fans und auch Stadträte, die der Polizei die Schuld an den Vorfällen geben. Sie hätten die Lage unterschätzt und nicht vernünftig kommuniziert. Lassen Sie das gelten?

Nein! Es gab die klare Ansage an alle Fans: Kommt nicht zum Stadion! Feiert zu Hause, im Garten, aber nicht in der Stadt. Wir haben die Lage insofern unterschätzt, als dass wir gedacht haben, dass sportlicher Erfolg zu Friedfertigkeit bei den Fans führt. Wir waren intern vorab durchaus davon ausgegangen, dass so viele Menschen kommen werden, wie tatsächlich gekommen sind. Und was wäre denn passiert, wenn wir das Stadion nicht gesichert hätten? Wie hätte denn das Szenario ausgesehen?

Was hatte die Polizei für Alternativen?

Diese Frage treibt mich um. Was sollen wir noch tun, außer den Rechtsstaat aufzugeben? Wir haben bis zu dieser 70. Minute einen kommunikativen Ansatz gefahren. Wir haben die Fans frühzeitig vor dem Spiel angesprochen und auf die Coronaregeln aufmerksam gemacht. Wir haben nicht eingegriffen, als im Großen Garten Nebeltöpfe und Bengalos gezündet wurden. Diese Dinger können bis zu 1000 Grad heiß werden. Wir können heilfroh sein, dass es zu keinem Brand gekommen ist. Aber wir mussten handeln, als unsere Kollegen angegriffen worden sind.

Welche Rolle spielt für Sie die Strafverfolgung?

Wir müssen sicherstellen, dass diejenigen belangt werden, die an dieser Eskalation mitgewirkt haben. Die Sonderkommission Hauptallee ermittelt mit 40 Kollegen. Mein Dank gilt insbesondere der Bundespolizei, die uns mit 15 Kollegen unterstützt. Unser Anspruch ist es, das umfangreiche Videomaterial zu sichten, Tathandlungen herauszuarbeiten, Täter zu ermitteln und einer juristischen Bewertung zuzuführen.

Von Thomas Baumann-Hartwig