Sachsens Innenminister und der sächsische Polizeipräsident verteidigen den Einsatz am Wochenende in Dresden rund um die Querdenker-Demonstrationen. In einer schwierigen Gemengelage seien die Ziele des Vorgehens erreicht worden.

Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU/li.) und Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar äußern sich am 16. März 2021 in Dresden bei Online-Pressekonferenz zum Polizeieinsatz rund um das Demonstrationsgeschehen am 13. März in der Landeshauptstadt. Quelle: Screenshots