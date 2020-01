Polizei räumt besetzte „Putzi“-Häuser in Dresden

Dresden

Wie die Dresdner Polizei am Morgen mitteilte, soll das seit vergangenem Freitag besetzte Grundstück an der Königsbrücker Straße geräumt werden. Der Eigentümer, die Argenta KG aus München, habe am Montag Strafantrag wegen Hausfriedensbruch gestellt. Nun bereite „die Dresdner Polizei die Räumung des Objektes vor“.

Laut Polizei versuchte gegen 8 Uhr zunächst ein Kommunikationsteam, vor Ort Kontakt zu den Besetzern aufzunehmen und sie dazu zu bewegen, die Gebäude freiwillig zu verlassen. Gegen 8.40 Uhr vermeldete die Polizei via Twitter, dass Eigentümer und Vertreter der Gruppierung vor Ort miteinander redeten. Keine zehn Minuten später hieß es: „Das Gespräch zwischen Eigentümer, der Gruppierung ist beendet. Anschließend hat der Leiter des Einsatzes Folgemaßnahmen erklärt. Aktuell berät sich die Gruppierung in den Objekten.“ Falls die Aktivisten der Aufforderung nicht nachkämen, würden Einsatzkräfte mit der Räumung beginnen.

Am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr begann die Polizei mit der Räumung des besetzten Geländes. Quelle: Tino Plunert

Der laufenden Aktion sei ein „mehrstufiges Einsatzkonzept“ vorausgegangen, bei dem eine „kommunikative Lösung im Vordergrund“ gestanden habe, teilte die Polizei mit. So hätten am Dienstag zunächst die Leiter des zuständigen Stadtbezirksamtes und Polizeirevieres der Gruppe vor Ort Gesprächsangebote unterbreitet. Die Besetzer sollten das Gelände freiwillig verlassen und erhielten gleichzeitig die Möglichkeit, ihr Anliegen und das geplante Nutzungskonzept sowohl beim Stadtbezirksamt und in der Folge auch in der Stadtverwaltung vorzustellen und zu diskutieren.

Die Hausbesetzer informieren via Twitter über den Verlauf der Räumung. Sie berichteten, dass seit dem Morgen Polizeiwagen und Beamte zunächst vor und inzwischen auch auf dem Gelände seien.

Das Bündnis „Wir besetzen Dresden“ hatte am Freitag ein Grundstück mit drei leerstehenden Häusern an der Königsbrücker Straße 12 bis 16 besetzt. Auf diese Weise soll das verfallende Gelände als Wohn- und Begegnungsort nutzbar gemacht werden. Das gesamte Wochenende über gab es gemeinsames Essen, Veranstaltungen und Kundgebungen mit Musik vor und auf dem Gelände.

Von ttr