Pöbeleien im Stadtrat von Dresden: 15 Stadträtinnen setzen ein Zeichen

Am Mittwochabend wird der Stadtrat über den Neubau des Orang-Utan-Hauses im Dresdner Zoo debattieren. „Das wird eine sehr emotionale Debatte, die Meinungen sind gespalten“, weiß die stellvertretende Linke-Fraktionsvorsitzende Anja Apel. Sie kündigt an: „Ich werde meine Fraktion fragen, ob es in Ordnung ist, wenn wir nur eine Rede halten.“ Eines dürfe nicht passieren, so Apel: Dass es wieder einmal zu Endlos-Schleifen kommt und ein riesiger Berg an Tagesordnungspunkten unerledigt bleibt.

20 Stunden zusätzliche ehrenamtliche Arbeit pro Woche – das fordere ihr Stadtratsmandat von ihr. „Viele Stadträtinnen sehen erschöpft aus“, hat Apel festgestellt. „Das ist ein Zeichen dafür, dass wir es nicht mehr schaffen.“ Der Grund: Zu viel Ausschussarbeit im Stadtrat. „Es gibt zu viele Kolleginnen und Kollegen, die in der Stadtratsdebatte den anderen von ihren Argumenten überzeugen wollen. Aber dafür sind die Ausschüsse da“, sagt Apel.

Im Stadtrat komme es darauf an, dass die Fraktionen ihre Standpunkte erklären. Punkt. Selbstdarsteller, die mehrfach geäußerte Argumente noch einmal vortragen müssten, seien im Stadtrat fehl am Platz. Wichtiger aber noch: „Ich will mich im Ehrenamt nicht immer streiten oder mir Beleidigungen anhören müssen.“

„Kollegen leiden unter dieser Debattenkultur“

Apel steht mit ihrer Auffassung nicht allein: 15 Stadträtinnen aus den Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, CDU, Die Linke und SPD haben sich zusammengeschlossen und einen Appell für einen respektvollen und wertschätzenden Umgang im Stadtrat gestartet. Die Initiative ging von der SPD-Fraktionsvorsitzenden Dana Frohwieser aus. „Nach dem Januar-Stadtrat, den ich als negativen Höhepunkt empfunden habe, habe ich mehrere Stadträtinnen angemailt und gefragt, ob wir eine Initiative starten wollen“, erklärt sie den Anstoß.

Der politische Zwischenruf im Stadtrat sei dazu verkommen, die Rednerin oder den Redner am Pult niederzubrüllen. Wenn ein Stadtrat seine Position nicht mehr darstellen könne, dann zeichne das Gremium ein Bild von sich, mit dem sie sich nicht identifizieren könne, bekennt die Sozialdemokratin. „Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die unter dieser Debattenkultur leiden.“

Wenn wichtige Entscheidungen getroffen würden und es vorangehe, dann mache Stadtratsarbeit Spaß, sagt Anke Wagner (CDU). „Aber diese lichten Momente sind selten geworden. Mir geht es nicht um die politischen Unterschiede, mir geht es um den respektvollen Umgang miteinander“, erklärt die Christdemokratin ihre Beweggründe, sich der Initiative anzuschließen.

Beleidigungen und Endlos-Debatten nehmen Stadtrat die Würde

Beleidigungen und inhaltsleere Endlos-Debatten würden dem Stadtrat die Würde nehmen, sagt Grünen-Stadträtin Kati Bischoffberger. „Wir wollen den Anfang wagen für eine neue Debattenkultur, eine respektvolle und wertschätzende Kommunikation.“

Der erste Schritt sei es, an die Öffentlichkeit zu gehen, erklärte Wagner. Alle Stadträtinnen und Stadträte hätten den Appell per E-Mail erhalten. In einem zweiten Schritt soll ein Diskussionsprozess angestoßen werden, auch mit den Männern im Stadtrat. „Wir wollen keine Damenrunde bleiben“, so Wagner. Schließlich wollen die Initiatorinnen auch Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) in ihre Initiative einbeziehen. Der OB leitet die Stadtratssitzungen und hat durchaus Luft nach oben, meinen die Stadträtinnen. „Er könnte öfter einschreiten, wenn eine Debatte zu entgleisen droht“, findet Apel. Der Appell sei der Auftakt für einen Prozess, die Arbeit im Stadtrat zu optimieren. Die Initiatorinnen laden dazu alle Mitglieder des Stadtrats ein.

Von Thomas Baumann-Hartwig