Sanierung am Neustädter Markt: Mieter wollen mitreden

Dresden

Fast 200 Mieter und Interessenten haben den Planungsladen am Neustädter Markt des Wohnungsunternehmens Vonovia besucht. Das teilte die Vonovia jetzt mit. Drei Tage lang konnte Mieter und Interessenten in einem leerstehenden Geschäft auf der Hauptstraße, das von Vonovia eigens für den Planungsladen eingerichtet worden war, ihre Anregungen und Hinweise für die bevorstehende Sanierung der Plattenbauten am Neustädter Markt mitteilen.

Alexander Wuttke im Planungsladen Neustädter Markt Quelle: Dietrich Flechtner

Vonovia hatte eine Musterwohnung vom Typ WBS aufgebaut, in der die Mieter ihre Wünsche äußern konnten, beispielsweise bei der Sanitäreinrichtung oder dem Fliesenspiegel in der Küche. „Die meisten Besucher staunten nicht schlecht, als sie ihr eigenes Zuhause betraten“, erklärte Vonovia-Regionalleiter Alexander Wuttke.

Es sei in den Gesprächen aber nicht nur um die eigenen vier Wände gegangen. „Auch das Wohnumfeld und die Gemeinschaftsflächen beschäftigen die Mieter“, erklärte Wuttke. Vielfältige Anregungen habe es auch zur Gestaltung der Balkone und Fassaden gegeben.

Ergebnisse noch vor Ostern

Ergebnisse des Planungsladens will Vonovia noch vor Ostern vorstellen. Zunächst sollen jeder Haushalt noch einmal schriftlich befragt werden. „Wir möchten, dass jeder seine Meinung äußern kann, auch wenn ein Besuch im Planungsladen nicht möglich war“, so Wuttke.

Das Wohnungsunternehmen will Ende 2021, Anfang 2022 die heruntergekommenen Wohnungsbestände auf der östlichen Seite des Neustädter Marktes (Eiscafé Venezia) sanieren. „Für diese Häuserzeile haben wir seit Kurzem Planungssicherheit. Das Stadtplanungsamt verzichtet auf einen Durchbruch“, so Wuttke. „Nun können wir in die konkreten Planungen für die dringend nötige Sanierung der Gebäude einsteigen.“

Wie es auf der westlichen Seite (Brauhaus Watzke) weitergeht, steht noch nicht fest. Auch hier hatten die Stadtplaner einen Durchbruch ins Auge gefasst, der einen Abriss von Wohnraum zur Folge hätte. Vonovia hofft auf eine zeitnahe Entscheidung, um auch für diese Häuserzeile die Sanierung planen zu können.

Von Thomas Baumann-Hartwig