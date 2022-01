Dresden

Bis zum Ende der 1980er Jahre schnauften regelmäßig noch Dampfloks der Baureihe 52 über die Gleise in Richtung Königsbrück und darüber hinaus. Eisenbahnromantik notgedrungen, weil die Möglichkeiten der DDR-Reichsbahn nicht mehr hergaben. Auch nach dem Mauerfall blieb die Strecke für Nostalgiker interessant, ächzten hier bis auf weiteres die roten kleinen Dieselloks mit grünbeigen Abteilwagen weiter munter durch die Landschaft. Heute sind dort zwar längst die Triebwagen vom Typ Desiro unterwegs. Darüber hinaus blieb der marode Charme der Bahn zwischen Klotzsche und Königsbrück aber in vielfältiger Weise erhalten.

Nebenbahn soll S-Bahn werden

Genau das soll sich aber ändern. Nach jahrelangen Diskussionen über die Zukunft der Bahnstrecke – auch die Umwandlung in eine Straßenbahntrasse war mit untersucht worden – wollen Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) und Deutsche Bahn nun handeln. Bis Ende 2025, so das Ziel, soll der Schienenstrang inklusive Stationen auf Vordermann gebracht und teils sogar ausgebaut werden. Die Züge können dann schneller fahren, zugleich wird die Voraussetzung für die Verdichtung des Takts zwischen Dresden und Ottendorf-Okrilla geschaffen. Mittelfristig will der Verkehrsverbund so die beschauliche Nebenbahn zur S-Bahn-Linie 7 aufmotzen.

Mehr Angebot, mehr Fahrgäste Diese Ziele verfolgt der Verkehrsverbund für die Bahnstrecke nach Königsbrück: Ertüchtigung der Strecke für eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 70 km/h ein durchgängiger Stundentakt an allen Tagen ein Halbstundentakt von montags bis freitags in den Hauptverkehrszeiten auf dem Abschnitt zwischen Dresden und Ottendorf-Okrilla Nord statt wie bisher sollen die Zügen nicht nur bis zum Neustädter Bahnhof, sondern bis zum Hauptbahnhof fahren durch das verbesserte Angebot sollen mehr Menschen vom Auto auf den Zug umsteigen – eine Prognose sieht für die künftige S 7 ein Fahrgastplus von bis zu 138 Prozent

Um das zu ermöglichen, muss an der eingleisigen Strecke einiges geschehen. Die Schienen müssen erneuert werden, ebenso wie Brücken und Bahnübergänge. In Ottendorf-Okrilla Nord braucht es eine Möglichkeit für Zugkreuzungen und ein zusätzliches, mindestens 140 Meter langes Abstellgleis. Am Ottendorfer Südbahnhof ist ein elektronisches Stellwerk geplant. Und: Die Stationen sollen modernisiert und barrierefrei werden.

Handlungsbedarf an fast allen Stationen

Handlungsbedarf besteht dabei praktisch an allen Halten – außer in Königsbrück und Ottendorf Nord. Bahnsteige und Zugänge werden neu errichtet, ebenso die Beleuchtung und Unterstellmöglichkeiten. Alte, nicht mehr benötigte Anlagen werden unterdessen verschwinden.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein großes Vorhaben, das viele Millionen Euro kosten wird. Die Deutsche Bahn schätzt die Gesamtausgaben derzeit auf etwa 36 Millionen Euro. Allein das Herrichten der Stationen wird voraussichtlich rund sieben Millionen Euro kosten. Die betroffenen Halte waren deshalb mit ins Stationsprogramm von VVO und Bahn – das die Modernisierung von fast drei Dutzend Stationen im Verbundraum in den nächsten Jahren vorsieht – aufgenommen worden. Unterstützt wird das Programm vom Freistaat mit Fördermitteln.

Kosten durch Bundesmittel gesichert

Darüber hinaus steht die Bahnstrecke zwischen Klotzsche und Königsbrück mit auf der Liste der Kohlekommision – als eine Maßnahme, die die Anbindung der Lausitz an die Landeshauptstadt über den öffentlichen Nahverkehr verbessert. Die Finanzierung der übrigen Millionen sei so durch Bundesmittel gesichert, heißt es dazu vom Verkehrsverbund Oberelbe.

Doch der Ausbau der Strecke ist das eine. Um den Takt zu erhöhen, müssen mehr Züge eingesetzt werden – was entsprechend mehr Geld kostet. Die Verantwortlichen beim Verkehrsverbund rechnen aktuell mit 3,5 Millionen Euro, die jedes Jahr zusätzlich benötigt werden. Allein aus den derzeit vom Freistaat an den VVO weitergereichten Regionalisierungsmitteln des Bundes sei das jedoch nicht zu stemmen, heißt es aus der Zentrale des Verbunds.

Gretchenfrage: Wer bezahlt das zusätzliche Angebot?

Bereits bei der im Bündel erfolgten Neuausschreibung der nicht elektrifizierten Nebenstrecken in und um Dresden bis 2031 – dazu gehören neben der Verbindung nach Königsbrück auch die Trassen nach Kamenz, durch das Müglitztal sowie von Pirna nach Sebnitz – hatte der Verkehrsverbund die nach Abschluss der Bauarbeiten 2025 mögliche Taktverdichtung als Option mit abgefragt. Mit Blick auf die Kosten und bisher fehlende Zusagen für deren Deckung ist diese nun aber nicht Bestandteil des neuen Vertrags zwischen VVO und Deutsche Bahn, die sich bei der Ausschreibung durchgesetzt hatte und seit Mitte Dezember die Strecken bedient. Das zusätzliche Angebot bis Ottendorf-Okrilla müsste also nachträglich verhandelt oder zusätzlich neu ausgeschrieben werden.

Bei der vor wenigen Wochen neu eingerichteten S-Bahn-Linie 8 nach Kamenz – in Hauptverkehrszeiten fahren hier die Züge nun im Halb- statt wie zuvor im Stundentakt – hatte sich das sächsische Verkehrsministerium bereiterklärt, die zusätzlichen Kosten zu übernehmen. Mit Blick auf die Finanzierung für mehr Angebot auf der westlichen Nachbarstrecke in Richtung Ottendorf-Okrilla hegt der Verkehrsverbund nun ähnliche Erwartungen.

Erst Schmalspur, dann Normalspur Ursprünglich handelte es sich bei der Verbindung zwischen Klotzsche und Königsbrück um eine Schmalspurbahn. Die Arbeiten daran hatten im Oktober 1883 begonnen. Die feierliche Einweihung erfolgte ein Jahr später. Wegen der regen Nutzung wurde noch vor der Jahrhundertwende der Ausbau auf Normalspur beschlossen und umgesetzt. In der Folge war die Strecke hinter Königsbrück zunächst bis Schwepnitz (1899) und schließlich bis Straßgräbchen-Bernsdorf (1934) verlängert worden. Im Mai 1998 fuhr der letzte Personenzug zwischen Königsbrück und Straßgräbchen. Kurz darauf wurde diese Strecke dauerhaft stillgelegt. Nach dem Verkauf des Abschnitts wurden die Gleise 2004 abgerissen. Ein Wiederaufbau ist aktuell nicht vorgesehen. Pläne für einen Radweg auf der alten Trasse hatten sich zerschlagen.

Die Mitarbeiter im Verkehrsministerium erteilen diesen allerdings einen Dämpfer. Die Zuweisungen der Mittel, mit denen die Verbünde die Leistungen auf den Schienen bestellen, seien bis 2027 fest vorgegeben – inklusive einer jährlichen Dynamisierung von 1,8 Prozent. In diesem Rahmen, so heißt es aus dem Verkehrsministerium, können Verkehrsleistungen bestellt werden. Und weiter: „Da die vom Bund an den Freistaat Sachsen zugewiesenen Regionalisierungsmittel dafür benötigt werden, bestehende Verkehre in ganz Sachsen bis 2031 abzusichern, sind unter den aktuellen Rahmenbedingungen keine Finanzierungszusagen möglich.“

Verkehrsministerium hofft auf den Bund

Grundsätzlich, das betonen die Verantwortlichen im Ministerium, sei eine Verdichtung des Taktes auf der Strecke „zweifelsohne zu begrüßen“. Entsprechend setze sich Sachsen beim Bund für eine Aufstockung der Regionalisierungsmittel ein. „Erst wenn von Seiten des Bundes diesbezüglich Klarheit besteht, kann über eine Weiterleitung an die Zweckverbände zur Finanzierung von Angebotserweiterungen entschieden werden“, heißt es auf Anfrage aus der Pressestelle.

Somit ist völlig unklar, ob das ei­gentliche Hauptanliegen des Ausbaus nach 2025 überhaupt umgesetzt werden kann. Neben den modernisierten Stationen ist analog zur Strecke nach Kamenz die Verdichtung des Taktes eine wesentliche Voraussetzung, um die Verbindung zur S-Bahn-Linie aufzuwerten. Aus Sicht des Ministeriums gebe es mit dem Ausbau des Schienenstrangs aber allein genügend Verbesserungen für die Fahrgäste, welche die Maßnahmen rechtfertigen. Verwiesen wird dabei auf die Barrierefreiheit an den Stationen – und die auf Abschnitten vorgesehene Erhöhung der Geschwindigkeit.

Wann die Arbeiten konkret beginnen und welche Einschränkungen auf Fahrgäste während der verschiedenen Bauphasen zukommen, ist derzeit noch offen. Aktuell werden die Planungen laut VVO weiter vorangetrieben, „um die Voraussetzungen für eine möglichst zeitnahe bauliche Umsetzung zu schaffen“.

Von Sebastian Kositz