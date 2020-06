Piwarz in Dresden: Weitere Corona-Lockerung für Kitas

Dresden

Sachsen geht vor den Ferien den nächsten Schritt für die Öffnung von Kitas. Das kündigte Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) an. An den Schulen bleibt es zunächst beim bisherigen Modell. Bei den Gesundheitsbestätigungen soll es prinzipiell bleiben.

In den Kindertagesstätten gibt es Änderungen im Vorschulbereich. Die bisherigen festen Gruppen hätten zu hohen Belastungen geführt. Da es kein signifikantes Infektionsgeschehen gab, seien Lockerungen möglich. Ab 29. Juni kehrt der Freistaat wieder in den Regelbetrieb zurück (DNN berichteten). In der Bring- und Abholsituation ist aber weiter Mundschutz für die Eltern vorgeschrieben. Im Tagesverlauf sind die Hygienevorschriften einzuhalten. Die Einrichtungen können einen gewisse Übergangsfrist in Anspruch nehmen, wenn sie das wollen.

An den Grundschulen und in den Horten bleibt es beim Konzept der festen Gruppen. Zu Beginn der Sommerferien können dann auch die Horte zum Regelbetrieb zurückkehren.

Von Ingolf Pleil