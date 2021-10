Zuschendorf

Am Michaelistage 1559 stiftete der Zuschendorfer Gutsherr Hans II. von Carlowitz 15 Gulden jährlich „zur Erhaltung noch eines Diakonus zu Dohna“ unter der Bedingung, dass alle Sonn- und Festtage von diesem in Zuschendorf gepredigt würde. Bisher gab es keine Kirche und die Einwohner Zuschendorfs zum Gottesdienst nach Dohna gehen, denn das Rittergut Zuschendorfs war traditionell in das drei Kilometer entfernte Dohna eingepfarrt. Mag hier und da auch eine Kutsche angespannt worden sein, meist ging man zu Fuß, was all jenen heutigen Zeitgenossen fremd ist, die sich dem Zu-Fuß-Gehen verweigern, solange sie vier gesunde Reifen haben.

Aber mag sich auch so mancher der Botschaft des Satzes „Wer läuft, geht mancher Krankheit aus dem Weg“ nicht verweigert haben, so kam man anno 1560 doch überein, an der der Stelle, wo heute der Altar steht, eine kleine Kirche zu erbauen, die über Jahrhunderte hinweg Filialkirche von Dohna war. Aus ihr sind uns die Epitaphien an der linken Seitenwand und der Flügelaltar erhalten, der 1570 oder 1580 (die Angaben differieren in der Literatur beträchtlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von dem sächsischen Hofmaler Heinrich Göding aus Braunschweig geschaffen wurde.

Kirchenförderer Hans II. von Carlowitz auf Altargemälde

Das Mittelfeld des Altars zeigt das Heilige Abendmahl, links im Bild ist Hans II. von Carlowitz als Stifter wie als 13. Jünger mit abgebildet, Er ist zudem – und zwar mitsamt seiner ganzen Familie – auf der Predella (Untersatz des Altars) dargestellt. Neun Kinder gebar ihm seine Frau Katharina von Weißbach, vier davon tragen auf dieser Darstellung weiße Kleider, was nichts anderes aussagt, als dass sie bereits verstorben waren. Es waren Zeiten von hoher Kindersterblichkeit.

Ausstattungsstücke besonderer Güte von besonderer Güte sind eine reich mit Intarsien verzierte Sakristeitür von 1680, die mit floralen Motiven bemalte Kassettendecke und nicht zuletzt das äußerst seltene Exemplar einer Predigtuhr. „Ein Pfarrer darf über alles predigen, nur nicht über zwanzig Minuten …“ heißt es im Volksmund. So sehr man Gottes Wort wie auch eine gute Predigt zu schätzen wusste, zu lang durfte sie nicht ausfallen. Die Sanduhr besitzt vier Stundengläser, die, unterschiedlich schnell den Sand durchrieseln lassend, Viertel-, Halbe-, Dreiviertel- und volle Stunden anzeigten. Sanduhren mit Rückwandbrett und Stundenzeiger wurden einst in Sachsen in erheblichen Stückzahlen produziert, aber nur wenige haben sich erhalten.

Der Zahn der Zeit

Die wertvolle Zuschendorfer Predigtuhr musste umfassend restauriert werden (das Kuratorium Altstadt Pirna übernahm ein Viertel der Kosten), hatte der Holzwurm den hölzernen Rahmen doch fast gänzlich vertilgt. Die Feinde der Kirche, das sind eben neben „fremden Kriegsvolk“ nicht selten auch Insekten und andere Schädlinge, die im Verborgenen ihr Zerstörungswerk verrichten. Es darf darüber spekuliert worden, ob sich die „Totenuhr“ bzw. der Bunte Klopfkäfer oder der Scheckige Pochkäfer gütlich taten. Beim Nagen klopfen diese mit der dem Hinterleib auf das Holz; der Nagekäfer wiederum trommelt mit seinen Hinterbeinen auf das Holz, um Partnerinnen anzulocken. Da diese Geräusche ziemlich regelmäßig sind, haben Menschen mit einem Hang zum Abergläubischen sie früher mit dem Ticken der Uhr des Todes in Zusammenhang gebracht, der vorbeikommt, um jemanden im Haus abzuholen.

Nun liegt das Geheimnis einer guten Sanduhr bekanntlich in der Ausführung der Öffnung, durch die der Sand rieselt, und in der Art und Aufbereitung des Sandes. Mag man über das 1339 verfasste Rezept „Man nehme Mehl von schwarzem Marmor, das neunmal gründlich in Wein gekocht, neunmal abgeschäumt und neunmal an der Sonne getrocknet wird“ heute auch etwas lächeln, so sollte allen klar sein, dass Art und Beschaffenheit des Sandes für die Funktion der Sanduhr von großer Bedeutung sind.

Die Schwere des Sandes hatte Einfluss auf die Ablaufgeschwindigkeit, ferner war zu berücksichtigen, dass sich der Sand nach und nach zerrieb, also feinkörniger wurde, und die Ablaufzeit sich verkürzte, und schließlich wurde durch scharfkantigen Sand die Durchflussöffnung allmählich ausgeschliffen und erweitert.

Wie auch immer: 1628 wurde die Zuschendorfer Kirche erweitert. Ein eingemauerter Stein an der Turmwand zeugt bis heute davon. Aus dieser Zeit stammt das noch heute benutzte Taufbecken, das die Jahreszahl 1636 und die Inschrift „JVKKP“ (steht für: Joachim von Karlowitz Kirchenpatron) trägt. Drei Jahre später war die Kirche durch schwedische Truppenverbände den fürchterlichen Verwüstungen ausgesetzt, wobei der Dreißigjährigen Krieg auch sonst viele Opfer abverlangte.

Der Dresdner Gottfried Mullner besorgte die Innenausmalung

1680 wurde die Kirche völlig umgebaut und erweitert, durch einen Gang mit dem Schloss verbunden und mit einem Turm ausgestattet, der auch was her machte. Dieser Umbau kostete damals 864 Taler, 15 Groschen und 6 Pfennige. Es könnte sein, lässt sich aber nicht beweisen, dass es Adolph Anselm von Carlowitz war, der mit der Innenausstattung wie den hölzernen Logen auch die Kanzel mit ihrem reichen ornamentalen Schmuck und den Figuren der vier Evangelisten stiftete. 1703 wurde dann durch „Mahlern Gottfried Mullnern aus Dreßden“ mit einer prächtigen barocken Innenausmalung der Schlusspunkt gesetzt, wie eine Inschrift bezeugt.

Obwohl die damalige Besitzerin des Gutes Zuschendorf, Magdalena Sibylla von Miltitz das Grundstück zur Verfügung stellte, gestattete die Dohnaer Mutterkirche erst 1733 die Anlage eines Friedhofs neben der Kirche, der im Lauf der Jahrzehnte derart reichlich mit Gräbern gefüllt wurde, dass er 1879 erweitert wurde, wie der Historiker Dr. Boris Böhm in neu erschienen Heft 12 der „Pirnaer Miniaturen“ festhält.

Restaurationen im Laufe der Zeit

Nachdem die Kirche auch durch Kämpfe um Dresden anno 1813 schwer gelitten hatte, erfolgten nach punktuellen Reparaturen 1828 und der Überführung der Carlowitzschen Kinderepitaphe aus der Dohnaer Kirche 1843 schließlich 1859 und 1895 umfangreiche Renovierungen in Stil und Geschmack der damaligen Zeit. So erhielt die Kirche drei bunte Glasfenster und die um 1850 eingebaute kleine Orgel der Dresdner Firma Friedrich Nikolaus Jahn wurde gründlich erneuert. Auch einen neuen Taufstein gönnte man sich – Stifter waren Schulkinder und der Kantor Matthes).

Der Turm bekam in seinem oberen Teil durch Baumeister Theodor Quentin seine heutige Gestalt, außerdem wurde an ihm die Uhr der alten, 1882 abgerissenen Wehlener Stadtkirche angebracht. 1933 wurde die Kirche mit Hilfe des Landesvereins Sächsischer Heimatschutzes und Landesamtes für Denkmalpflege gründlich erneuert, wobei die helle barocke Raumfassung von 1703 fröhliche Wiederauferstehung feierte. 15 000 Mark kosteten damals die Arbeiten. Zwei neue Bronzeglocken ersetzten die im Ersten Weltkrieg eingeschmolzenen. Eine Glocke trägt die Inschrift: „HERR, ICH HABE LIEB DIE STÄTTE DEINES HAUSES (PSALM 26,8).“

1954 wurde die fast 400-jährige kirchliche Bindung an Dohna gelöst und Zuschendorf Tochterkirchgemeinde von St. Marien Pirna. Wer die an einem Sommertag die Kirche besichtigt, könnte sich an ein Gedicht Detlevs von Liliencron (1844-1909) erinnern, der einst reimte: „Trefflich singt der Küster vor, trefflich singt auch die Gemeinde. / Auf der Kanzel der Pastor / betet still für seine Feinde. / Dann die Predigt wunderbar, / eine Predigt ohne Gleichen. / Die Baronin weint sogar im Gestühl, / dem wappenreichen. / Amen, Segen, Türen weit, / Orgelton und letzter Psalter. / Durch die Sommerherrlichkeit / schwirren Schwalben, flattern Falter.

Literaturtipp: Boris Böhm: Zuschendorf. Teil I., Schloss, Kirche, Rittergut und Dorf, Heft 12 der Reihe „Pirnaer Miniaturen“, 76 Seiten mit zahlreichen Abb., 3,50 Euro, erhältlich u.a. beim Pirnaer Touristservice und im Stadtmuseum Pirna (nach Wiedereröffnung)

Von Christian Ruf