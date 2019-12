Pilotprojekt in Dresden: Auch Mehrfamilienhäuser bekommen Solaranlagen auf’s Dach

Dresden

Keinerlei Besonderheit ist bisweilen auch eine Besonderheit. Eine Platte, Typ WBS 70, in Johannstadt: Das ist so weit alles andere als ungewöhnlich. Und trotzdem, oder besser: gerade deshalb ist dieser Block an der Blasewitzer Straße doch sehr speziell. Eben weil das Gebäude so typisch ist, wurde es für ein Pilotprojekt ausgewählt. Um zu sehen, um was es geht, ist zunächst aber ein Perspektivwechsel nötig. Denn nur von oben sind die auf dem Dach verschraubten Solarmodule zu sehen.

Schon im Herbst vor einem Jahr hatte die Drewag auf dem Block der Vonovia in Johannstadt die Pho­to­vol­taikanlage installieren lassen. Seit Jahresbeginn liefern die Solarpaneele Strom, der vom Dach ins Netz eingespeist wird. Auch das ist erst einmal nicht ungewöhnlich. Nur: Von den Modulen über ihren Köpfen können alle Bewohner im Haus profitieren. Mit der Anlage wollen Drewag und Vonovia gemeinsam herausfinden, wie Mieter auf Dauer Geld bei den Energiekosten sparen können.

Mieter können billigeren Sonnenstrom zukaufen

Die Idee dahinter ist eigentlich simpel: Den auf ihrem Dach erzeugten So­larstrom können die Bewohner des Hauses ge­wissermaßen zum günstigeren Tarif erwerben – so­fern sie sich bei der Drewag fürs Modell „Mein Mieterstrom“ entschieden haben. Die Anlage an der Blasewitzer Straße liefert immerhin bis zu 29 000 Ki­lowattstunden im Jahr. Das reicht zwar nicht, um den gesamten Energiebedarf der 61 Haushalte im Ge­bäude zu decken, wie Alexander Wuttke, als Regionalleiter der Vo­novia zuständig für die Bestände in Dresden Mitte und West erklärt. Im­merhin können laut Drewag die teilnehmenden Haushalte aber Energiekosten einsparen und eben auch Strom vom eigenen Dach nutzen.

Es ist eine Möglichkeit, wie Mieter von den Vorteilen der Energiewende profitieren können. Das tun auf diesen Weg bislang vor allem nur Eigenheimbesitzer. Entsprechend ist das, was Drewag und Vo­novia gemeinsam in Johannstadt testen, Neuland – und letztlich dann auch nicht ganz so einfach, wie die Idee klingt. Denn an­ders als beim Eigenheim hängt hier nicht nur ein Haushalt am Solardach. Die Steu­erung und der Be­trieb einer solchen Anlage sind deutlich komplexer als bei einem Ei­genheim.

Erfahrungen aus Dresden-Johannstadt sollen weltweit helfen

Das Pilotvorhaben an der Blasewitzer Straße ist eingebettet in das EU-Projekt „MAtchUp“. In drei europäischen Städten – neben Dresden sind das Valencia in Spanien und Antalya in der Türkei – wollen Fachleute mit einer Vielzahl von Projekten herausfinden, wie in einer Großstadt Energie künftig effizienter und ressourcensparender eingesetzt werden kann. Auf dem Wohnblock an der Blasewitzer Straße werden also Erfahrungen gemacht, die bald schon überall in Europa helfen könnten.

Erst aber müssen diese Erfahrungen noch gesammelt werden. „Wir lernen noch“, sagt Frank Arnold, Be­reichsleiter Energiebeschaffung bei der Drewag. „Unser Augenmerk liegt dabei auf der Messung und Abrechnung derartiger Modelle.“ Zugleich sind es aber nicht nur technische Fragen, die das Modell Mieterstrom noch kompliziert machen. Denn wenn dieses Konzept auf lange Sicht erfolgreich sein soll, müsse auch auf gesetzlicher Ebene nachjustiert werden, ist Frank Arnold überzeugt.

Mietermodelle könnten Finanzierung der Energiewende wanken lassen

Da geht es einerseits um bürokratische und steuerrechtliche Barrieren. Vielmehr ist es aber das gesamte Umlagesystem, über das derzeit die Energiewende zum erheblichen Teil finanziert wird, das aber nach Ansicht von Frank Arnold schnell an seine Grenzen geraten wird, wenn künftig auch in den Städten große Teile der Bevölkerung ihren eigenen Strom produzieren und umgekehrt weniger Energie aus dem Netz benötigen – und somit auch we­niger Umlage zahlen. Hier sieht der Fachmann noch reichlich und dringenden Handlungsbedarf.

Doch nicht nur bei der Drewag, auch bei der Vonovia haben die Verantwortlichen gleichlautende Erwartungen an den Gesetzgeber. „Wir wünschen uns, dass die leider immer noch zahlreichen Hemmnisse für Mieterstrommodelle deutlich verringert werden“, hatte erst vor wenigen Monaten der Vorstandsvorsitzende des bundesweit tätigen Wohnungskonzerns erklärt und das keineswegs aus Solidarität mit den klassischen Versorgungsunternehmen. Vielmehr ist es die eigene Betroffenheit. Denn die Vonovia erzeugt schon jetzt Strom – und sieht angesichts ihrer vielen, vielen Dächer in Dresden und anderen deutschen Städten riesige Potenziale.

Vonovia will sich energie-autark machen

Im Sommer hatte der Wohnungsriese ein „1000-Dächer-Programm“ gestartet. In den nächsten Jahren will das Unternehmen auf ebensovielen Gebäuden Photovoltaikanlagen installieren und damit später jährlich bis zu zehn Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen. Und das ist nur der Anfang: Die Vonovia strebt ein „langfristiges Ausbauprogramm“ an, will irgendwann ihre Gebäude gar autark vom Energienetz bewirtschaften, erklärt Regionalleiter Alexander Wuttke.

Bis dahin ist es ein weiter Weg – wenngleich der Großvermieter diesen Pfad in Dresden auch schon das Pilotprojekt mit der Drewag längst eingeschlagen hat. Derzeit sind es bereits 71 Photovoltaikanlagen in der Stadt, die auf Vonovia-Dächern En­ergie liefern. Die geht allerdings noch nicht an die Mieter, sondern ins Netz. Im vergangenen Jahr erzeugte die Vonovia in Dresden immerhin fast 2,5 Millionen Kilowattstunden – so viel Strom, um damit 1000 Drei-Personen-Haushalte ein Jahr lang versorgen zu können.

Allein dieses Jahr hat das Unternehmen 34 neue Anlagen installiert und will den Ausbau weiter forcieren. Die schon errichteten Anlagen befinden sich quasi verstreut überall im Stadtgebiet, beispielsweise in Johannstadt, Leuben oder Laubegast. „Die Mehrzahl unserer Dächer in Dresden kommt dafür infrage“, sagt Alexander Wuttke – egal ob es sich dabei um Flachdächer von Plattenbauten oder Satteldächer handelt.

Photovoltaik auf Hochhäusern braucht besondere Sicherung gegen Wind

Wichtig ist, dass vor allem die Sonne ungehindert darauf scheinen kann. Ein Schatten werfender 16-Geschosser in der unmittelbaren Nachbarschaft kann da ein Problem sein. Wie die Höhe an sich. So gilt zwar, je höher, desto weniger darüber ragende Gebäude – aber auch mehr Wind. Bei Zehngeschossern ist nicht ausgeschlossen, dass die Module bei heftigen Böen mitgerissen werden. „Grundsätzlich ist auch dort die Installation möglich“, sagt Alexander Wuttke. Jedoch müsse dann eine entsprechende Unterkonstruktion er­richtet werden – was wiederum mehr Aufwand bedeutet.

Wann es soweit ist, dass in Dresden tatsächlich auch im großen Stil Mieter in Mehrfamilienhäusern den Strom vom eigenen Dach beziehen und es wie von der Vonovia angepeilt gar die ersten Quartiere gibt, die dezentral mit Strom versorgt werden – dazu wagen weder die Vertreter des Großvermieters noch der Stadtwerke eine Prognose. In jedem Fall helfen die Anlagen aber auch, CO2 einzusparen. Allein das 1000-Dächer-Programm könne laut Vonovia nach vollständiger Umsetzung den Ausstoß um bis zu 4300 Tonnen im Jahr reduzieren. Ein Vorteil, von dem auch alle etwas haben.

Von Sebastian Kositz