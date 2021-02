Pilgerweg soll Dresdner Nagelkreuz-Zentren verbinden

Dresden

Christen wollen nach und nach alle fünf Dresdner Nagelkreuzzentren durch einen Fußweg miteinander verbinden – als Anregung, über ein Leben im Sinne von Versöhnung und Frieden nachzudenken. Erste Etappe soll ein „Pilgerweg der Versöhnung“ von der 526 Jahre alten evangelischen Kirche „Maria am Wasser“ in Hosterwitz bis zur 1929 errichteten Diakonissenhauskirche in der Neustadt sein. Geplant ist er für 9. Mai, wie Pfarrerin Maria Heinke-Probst (Maria am Wasser) und Pfarrer Stephan Siegmund (Diakonissenanstalt) mitteilten.

Symbol wachsenden Vertrauens und gemeinsamer Verantwortung

Als Organisatoren bitten sie auch Interessierte, mögliche Stellen zwischen diesen beiden Kirchen vorzuschlagen, die sich mit den Themen Frieden und Versöhnung verbinden. Es könne sich sowohl um historische als auch um aktuelle Ereignisse handeln. Vorschläge können per E-Mail gesendet werden an nagelkreuzzentrum@diako-dresden.de, Anhänge nur im PDF-Format.

Anzeige

Der Pilgerweg solle an die Geschichte erinnern, dazu die Gegenwart mit ihren Herausforderungen sowie die Zukunft einbeziehen. Das Nagelkreuz als Symbol der Versöhnung geht zurück auf die Zerstörung der englischen Stadt Coventry durch deutsche Bomber am 14. November 1940. Dabei fiel auch die Kathedrale St. Michael in Trümmer. Nach Ende des Krieges regte Dompropst Richard Howard Partnerschaften mit deutschen Städten an. Sein Nachfolger, Dompropst Williams, entwickelte die Versöhnungsarbeit zur Idee der Nagelkreuzgemeinschaft weiter.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Als Symbol wachsenden Vertrauens und gemeinsamer Verantwortung für den Frieden wurde Partnern ein Kreuz aus drei Zimmermannsnägeln überreicht, solche, wie in den Dachbalken der Kathedrale gefunden wurden. Daraus entstand ein internationales Netzwerk.

Die Diakonissenanstalt erhielt ihr Nagelkreuz 1965. Weitere Dresdner Kirchgemeinden kamen hinzu: 1986 die Kreuzkirche, 2005 die Stiftung Frauenkirche, 2006 die Kirche „Maria am Wasser“. 2019 erhielt der Denkraum Sophienkirche-Busmannkapelle das fünfte Nagelkreuz in Dresden.

Von gä