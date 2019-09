Wie Pieschener jetzt eigene Projekte im Stadtteil anschieben können

Dresden

Was es in Johannstadt schon gibt, ist nun auch in Pieschen Wirklichkeit. Der Stadtteil hat ein eigenes Parlament bekommen. Genauer gesagt sind es die Stadtteile Pieschen-Süd und Mickten mit Übigau, für die sich Anfang August im Bürgersaal des Rathauses Pieschen ein Stadtteilbeirat konstituiert hat. Das Gremium ist besetzt mit Bewohnern und Akteuren aus den Stadtteilen. Sie sollen mit eigenem Budget Projekte und Aktionen aus ihrer Nachbarschaft fördern.

Die Idee: Stadtteilbeiräte sind näher dran am Menschen

Stadtteilbeiräte sind eines der Projekte, mit denen Dresden es als eine von acht Kommunen in die dritte Stufe des Projekts „Zukunftsstadt“ geschafft hat. Das ist ein Projekt des Bundesforschungsministeriums, das neue urbane Organisationsformen sucht. Stadtteilbeiräte basieren auf einer simplen Idee: „Menschen, die sich aktiv einbringen können, sind zufriedener“, sagt Rico Schwibs von der „Zukunftsstadt Dresden“.

Die Beiräte verwalten eigenes Geld, das sie für Projekte im Gebiet ausgeben können – vom Nutzen profitieren sie direkt. „Außerdem beteiligen sich auf diese Weise viel mehr Menschen an politischen Prozessen, als wenn allein der Stadtrat entscheidet“, sagt Schwibs. In Johannstadt, wo es durch den Quartiersbeirat schon Erfahrungen gibt, hat sich ein Stadtteilbeirat schon vor längerer Zeit zusammengefunden. Angelegt sind diese „Zukunftslabore“ zunächst auf zwei Jahre.

Die Kritik: Stadtteilbeiräte als Konkurrenz zum Stadtbezirk ?

„Ein Gremium, das Projekte in Pieschen fördert, gibt es doch schon: uns“, sagt CDU-Stadtbezirksbeirat Tassilo Langner. Er meint den Stadtbezirk, der seit diesem Jahr mit eigenem Geld Projekte fördern kann – ganz wie es der Stadtteilbeirat tun soll. Diesen sollte man weniger als Konkurrenz, sondern eher als kleiner Partner des Stadtbezirksbeirats verstehen, entgegnet Heidi Geiler. Sie ist Vorständin des Vereins Pro Pieschen, der den Stadtteilbeirat organisiert.

Im Stadtbezirksbeirat Pieschen hatte sie keinen einfachen Stand, musste sie doch um Geld bitten. Denn das Bundesforschungsministerium fördert nur das Zustandekommen der Stadtteilbeiräte, nicht deren Budgets. „Das hat uns überrascht, aber jetzt finden wir es eigentlich ganz gut, dass das Geld aus dem Stadtbezirk kommen soll“, sagt Geiler – und trifft im Stadtbezirksbeirat auf geteiltes Echo. Mehrheitlich hat dieser dennoch 20 800 Euro für das laufende Jahr freigegeben. Würde man das zum Maßstab für eine Förderung 2020 nehmen, wären das knapp 50 000 Euro – ein Zehntel des Pieschener Stadtbezirksbudgets.

Das liebe Geld ist das eine, der Zuschnitt des Gebiets das andere. „In dem Gebiet leben 24 000 Menschen, das ist fast die Hälfte des Stadtbezirks mit seinen 53 000 Einwohnern“, gibt SPD-Stadtbezirksbeirat Stefan Engel zu bedenken. Außerdem handele es sich bei Pieschen-Süd, Mickten und Übigau um völlig unterschiedliche Stadtteile mit je eigenem Charakter.

Nichtsdestotrotz gehört er zu den Unterstützern der Idee. „Wir können zwar schon jetzt Projekte von Privatpersonen fördern, ich denke aber auch, dass das der Stadtteilbeirat besser kann als wir.“ Klappt das Projekt, hätte der Stadtbezirksbeirat mehr Zeit für andere Fragen. Er hätte sich nur gewünscht, dass der Beirat noch näher an die Menschen heranrückt.

Der Ausblick: Wie es ausgeht, ist offen

Teils zähneknirschend hat der Stadtbezirk etwas von seinem Budget abgezwackt, jetzt kann es losgehen. Die acht wählbaren Stadtteilbeiräte wurden schon Anfang Juli bei einer von 121 Pieschener besuchten Wahlveranstaltung bestimmt. Hinzu kommen Vertreter vom Stadtbezirksbeirat und von Akteuren. Das 20-köpfige Gremium kam am 6. August zur Konstituierung zusammen und soll in diesem Monat das erste Mal über Förderrungen beschließen.

Wie die ersten Monate laufen, dürfte entscheidend sein. Denn wenn die überlassenen 20 800 Euro nicht bis Jahresende ausgegeben werden, dürfte das die kritischen Stadtbezirksbeiräte bestätigen. Das Geld wäre dann nämlich für die Stadtteile sowie den Stadtbezirk verloren – es würde an den Haushalt der Landeshauptstadt zurückfließen.

Läuft der Stadtteilbeirat jedoch gut an, wäre auch die Gründung eines weiteren für Pieschen-Nord und Trachau denkbar. Auch das Weiterleben über die Laborphase von zwei Jahren hinaus ist denkbar. „Lassen Sie uns das jetzt ausprobieren“, formuliert Matthias Kunert, Quartiersmanager und Stadtteilbeiratsorganisator in Johannstadt, einen Appell.

Von Uwe Hofmann