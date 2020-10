Physiker bauen in Dresden ein Portal in die Quantenwelt

Dresden/Würzburg

Was haben ein verschollener italienischer Physiker, kuschelweiche Kringel und eiskalte Wismutnetze gemein? Sie haben alle etwas mit geheimnisumwobenen „topologischen“ Zuständen von Materie zu tun, von denen sich Forscher vom Exzellenzzentrum „ct.qmat – Komplexität und Topologie in Quantenmaterialien“ aus Dresden und Würzburg den Schlüssel zu superschnellen Rechnern, unschlagbaren Code-Knackern und supercoolen Schaltkreisen erhoffen. Damit auch Normalsterbliche eine Ahnung davon bekommen, wie das funktioniert, aktivierten Professor Matthias Vojta von der TU und seine Mitstreiter am Freitag in den „Technischen Sammlungen Dresden“ (TSD) ein experimentelles Portal.

Dabei handelt es sich um eine erste Auslage im neuen „ Schaufenster der Forschung“, für das Museumsdirektor Roland Schwarz extra einen neuen Raum in den TSD hat herrichten lassen. Er will damit den Besuchern zeigen, an welchen herausragenden Forschungsprojekten die Uni und außeruniversitäre Institute arbeiten und wozu das alles gut ist.

Kringel wird zu Kaffeetasse - topologisch ist das das Gleiche

Das installierte Portal öffnet nun den Weg in eine Welt, in der höchst unnatürliche Teilchen einer versteckten Ordnung folgen und Licht wilde Haken schlägt . An sieben Mitmach-Exponaten können Neugierige an diesem Portal ausprobieren, was „Topologie“ eigentlich ist, wie dabei die atomare Welt und unsere Alltagswelt zusammenhängen.

Nur das Kringel lässt sich wirbellos kämmen, die Wuschelkugel nicht - die Exponate sollen das Wesen von topologischen Eigenschaften veranschaulichen. Quelle: Cornelia Hoffmann

Die Besucher sollen beispielsweise ein flauschiges Kringel schön glatt und wirbelfrei kämmen – und dann das selbe mit einem Flauschball versuchen. Dies soll zeigen: Weil der Kringel sich durch ein Loch topologisch vom Ball unterscheidet, lassen sich seine Flauschhaare ganz anderes ordnen. An einem „topologischen Kaffeetisch“ gleich nebenan können die Hobby-Quantenmechaniker errätseln, in welche Geschirrstücke sich eine Brezel, ein Doppelkringel und ein Donut gedanklich transformieren lassen. Der Gedanke dabei: Die Form ändern sich, doch die topologische Struktur (ein Loch, zwei Löcher, drei Löcher und so weiter) nicht.

Ein besonders faszinierendes Exponat ist die „Kleinsche Flasche“: Ersonnen vom deutschen Mathematiker Felix Klein, veranschaulicht sie ein 3D-Objekt, das anders als eine Kugel kein „drinnen“ oder „draußen“ kennt. Ein Insekt, das über solch eine kuriose Flasche krabbelt, läuft also nicht Gefahr, im „Innern“ gefangen zu werden.

Die Reihe der Beispiele ließe sich fortsetzen. „Vielen ist es gar nicht bewusst, aber Quantenmaterialien umgeben uns an vielen Stellen im Alltag“, betont „ct.qmat“-Sprecher Vojta. Denn laut einer gängigen Definition versteht man unter Quantenmaterialien alle Stoffe, deren sichtbare, fühlbare und ausprobierbare Eigenschaften wesentlich durch Effekte der Quantenmechanik bestimmt werden. Eisen und andere Magnete zum Beispiel wirken so anziehend, weil ihre Elektronen alle den gleichen Quantendrall mögen. Und Quantenmateralien mit magnetischen Eigenschaften haben antike Chinesen schon vor über 2000 Jahren in den Farbpartikeln der Terrakotta-Armeen eingesetzt.

Jagd auf die Majorana-Teilchen

Manche Quantenmaterialien leiten elektrische Energie fast verlustfrei wie etwa die erwähnten tiefgekühlten 2D-Netze aus Wismutatomen. Wieder andere erzeugen Störungen, die verblüffend den seltsamen Majorana-Teilchen ähneln, die bisher noch kein Experimentator in „freier Wildbahn“ nachweisen konnte. Bisher wurden diese Partikel, die Teilchen und Antiteilchen in einem sind, nur theoretisch vom italienischen Physiker Ettore Majorana vorausgesagt – kurz bevor er 1938 in Sizilien unter rätselhaften Umständen verschwand.

Solche und andere „topologische“ Konstruktionsprinzipien versuchen die Dresdner und Würzburger Forscher in ihrem Verbund „ct.qmat“ zu verstehen. Auf dieser Basis wollen sie dann am Computer ganz neuartige topologische Materialien designen und experimentell erproben. „Dabei treibt uns zwar zuallererst die Neugier an, weil wir die tieferen Zusammenhänge in der Natur verstehen wollen“, betont Professor Vojta. „Aber wir widmen uns auch der Frage, wozu diese Effekte in der Praxis nutzbar sind.“

„ Schaufenster der Forschung“: 1.) „ct.qmat Quantenmaterialien – der Vorstoß in neue Dimensionen“ und 2.) „Barkhausen-Institut: Schnell und sicher im Internet der Dinge“, Technische Sammlungen Dresden, Junghansstraße 1, Internet: tsd.de

