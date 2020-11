Pfunds Molkerei in Dresden: Wo Milch fließt und Engel wachen

Dresden

Nachdem sie Generationen von Kindern förmlich eingetrichtert wurde, weil sie reich an Kalzium, Eiweiß, Mineralstoffen ist, und die Werbung mit „einer extra Portion“ Milch sogar verzuckerte Schokolade verkaufen konnte, steht Milch nun bei Teilen der Gesellschaft auf dem Index, weist einen ähnlichen Ächtungsgrad wie Rauchen, Diesel-Fahren oder in Alufolie gewickelte Schulbrote auf.

Nicht mal das Kino hat noch Vorbildfunktion in Sachen Milchtrinken. Ob Jean Reno in „Leon der Profi“, Javier Bardem in „No Country for Old Men“ oder Christoph Waltz in „Inglourious Basterds“ – bevor sie jemanden erledigen, genehmigen sie sich erst einmal ein schönes Glas Milch. Und dann ist da die Laktoseintoleranz, die perfiderweise in einer Spezies grassiert, die in der Milchstraße beheimatet ist, und dafür sorgt (wenn man einschlägigen Kampfschriften Glauben schenken soll), dass ein Kind, das eine nicht vegane Eiskugel isst, platzt und in Flammen aufgeht.

Firmengründer Paul Pfund war bekennender Monarchist

Als Laktoseintoleranz noch niemandem etwas sagte, gründete Paul Gustav Leander Pfund (1849-1923), Sohn eines Spritfabrikanten und bis dato als Landwirt in Reinholdshain erfolgreich, Pfunds Molkerei – damit war es vorbei mit der „Milchstraße“, die aus dem Schönefelder Hochland nach Downtown Dresden führte. Auf ihr war einst Milch transportiert worden – oft auf Hundekarren. Problem: Die Zwischenhändler hatten die Milch mit Bach- und Brunnenwasser gestreckt, einige hatten auch das Butterfett abgeschöpft. Das „Abrahmen“ war ein einträgliches Nebengeschäft. Zwar hatte die städtische Wohlfahrtspolizei vor allem an Markttagen mittels mobiler Kontrollstellen und Milchwaagen dem illegalen Treiben ein Ende zu setzen versucht, de facto war es aber Pfunds Molkerei, die den Zufluss verwässerter Milch nach Dresden stoppte.

Man schrieb den 14. Dezember 1880, als die Firma beim Dresdner Amtsgericht angezeigt wurde, zwei Tage später war sie im Handelsregister verzeichnet. Die Geschichte von Pfunds Molkerei vermittelt der Dresdner Journalist Jürgen Helfricht in seinem neuen Buch, das im Untertitel die Bezeichnung „Schönster Milchladen der Welt“ aufgreift, wobei es das „Salonblatt“ als „Moderne illustrierte Wochenzeitschrift für Theater, Kunst und Sport“ war, die diese Bezeichnung 1910 prägte, wie man erfährt.

Pausbäckige Putten, aparte Engelchen, romantische Hirtenszenen, friedlich grasende Kühe, ja sogar Hasen und Eichhörnchen, Täubchen und Kätzchen – 247,9 Quadratmeter handbemalte Fliesen mit märchenhaft schönen Motiven von Villeroy & Boch, entstanden 1892. Bei der Ausstattung des Ladens wurden keine Kosten und Mühen gescheut. Zusammen mit den rund 4000 Mark für Spiegel, Glasscheiben, Marmorplatten und Messingstangen beliefen sich die Gesamtkosten für die Innen-Deko auf etwa 33000 Mark.

Gegen das Veto der Denkmalschützer wurde die Theke in der DDR-Zeit abgebaut. Quelle: Repro

Es gibt bei dieser Art Wandschmuck auch Sinnsprüche mit alten Lebensweisheiten wie „Nütze den Tag“, dogmatische „Cancel (Un-)Culture“-Ikonoklasten mit Blockwart-Gesinnung werden sich an dem Bildnis von Kaiser Wilhelm II. stören. Fakt ist: Paul Pfund war Monarchist. Hatte sein Vater beim Maiaufstand 1849 noch revolutionären Ideen gehuldigt, so war Paul Pfund gerade auch zum sächsischen Königshaus enge Kontakte. Wie Helfricht anmerkt, reihte sich die Molkerei zum Defilee vor der Herrscherfamilie zur 800-Jahrfeier des Hauses Wettin 1889 mit einem besonderen edel geschmückten Festwagen – allegorisch den Betrieb darstellend – ein. Auf dem Wagen thronte der Besitzer selbst. Ein Foto zeigt das Direktorium von Pfunds Molkerei, wie es Sachsens Monarchen seine Aufwartung macht, als der gerade aus der königlichen Kalesche steigt, um den Betrieb auf der Bautzner Straße zu besichtigen.

Immer wieder neue Ideen zur Belebung des Geschäfts

Wie auch immer – bis heute zieht es zuhauf nicht zuletzt ob der Kacheln von Villeroy & Boch zuhauf Käufer oder auch schlichtweg neugierige Touristen in Pfunds Molkerei auf der Bautzner Straße, wo vielleicht nicht Honig, wohl aber Milche fließt. Nur Laktoseintolerante ist der Laden die Hölle pur. Reich illustriert, vermittelt das Buch eine ungemein faszinierende (Unternehmens-)Erfolgsgeschichte, die mit sechs Kühen hinter einem Schaufenster begann. Es ist nicht so, dass an dieser Historie alles glänzend wäre. Wie Helfricht vermittelt, hielten sich die Brüder Pfund in der Anfangszeit häufig nicht an die Gesetze, bauten etwa, wie es ihnen passte, was dann Ordnungsstrafen wegen Schwarzbauten oder Sonntagsüberschreitungen zur Folge hatte.

Aber eine cronique scandaleuse ist die Geschichte von Pfunds Molkerei nicht. Es gab Tiefen, etwa als der Besitzer zu DDR-Zeiten zwangsenteignet wurde und die Firma in den „VEB Dresdner Molkerei“ und dann gar als „Betriebsteil Dresden“ dem „VEB Geflügelwirtschaft Pirna“ zugeschlagen wird, aber dank der Wende wird heute wieder Einkaufskultur wie einst in der „guten alten Zeit“ konserviert.

Die Netz an Filialen ist allerdings verschwunden. Am 1. September 1884 hatte man die erste Filiale im Stadtwaldschlösschen am Postplatz eröffnet, 1905 zählte man laut Helfricht bereits 32 eigene Läden und fünfundzwanzig Jahre später dann sogar 55. Die Stadt Dresden und ihre Umgebung wurden von der Molkerei in 35 Bezirke unterteilt: die 25 entfernter liegenden wurden durch Pferdewagen mit männlichem Personal erreicht, die anderen zehn im Innenraum durch einfache Handwagen, die von Frauen gezogen wurden. 1905 sind dann 60 Wagen unterwegs, deren Führern assistieren 85 Austragburschen. In gewisser Weise ist zu konstatieren, dass Paul Pfund ansatzweise das war, was die marxistisch-leninistische Geschichtsschreibungen einen Monopolisten nennt. Nach einer Studie gelang es ihm laut Helfricht 1895 rund ein Drittel des gesamten Dresdner Milchhandels in seiner Hand zu konzentrieren, was im Oktober jenen Jahres auf 88938 Liter pro Tag hinauslief. Milchproduzenten, die einen Vertrag mit Pfund hatten, war es verboten, andere Molkereien oder Abnehmer zu beliefern. 1887 wird dem Unternehmen eine Schweinemastanlage (ein 10000-Quadratmeter-Areal, das später auch eine moderne Stall-Spülanlage bekam) in Mickten angegliedert.

Immer wieder ließ man sich was Neues, um das Geschäft zu beleben, wie Helfricht in seiner kurzweilig zu lesenden Publikation vermittelt. Ab etwa 1900 stieg man in Mode der Verbreitung von ungemein beliebten Sammelbildern ein. Helfricht liefert einen knappen Aufriss der Geschichte dieser Sammelbilder gleich mit, ebenso weist sein Buch allerlei Informationen zur Technikgeschichte auf, so dass sich etwa die Bedeutung einer Innovation wie der Vakuummaschine ansatzweise erschließt.

1892 wurde mit der Fabrikation von Milchseife begonnen. Inspiriert war man von der ägyptischen König Kleopatra, die angeblich in Eselsmilch gebadet haben soll, um ihre Haut zart zu halten. Pfund hatte zwar nicht die nötigen Mengen Eselsmilch, wohl aber Kuhmilch. Auch wenn Wissenschaftler die Stirn runzelten, dank entsprechender Werbung trag Milchseife einen Siegeszug an. Europaweit fand sie Liebhaber. Das spülte Geld in die Kassen, Pfund gehörte um 1905 zu den vermögendsten Männern in Sachsen.

Der Selfmademillionär war auch ein sozialer Wohltäter

Der Selfmademillionär ließ aber auch andere von seinem Vermögen teilhaben (was nicht verhinderte, dass 1904 die Ausfahrer streikten). Ab 1891 wurde die Büroarbeitszeit auf acht Stunden, die in der Produktion auf zehn Stunden pro Tagesschicht reduziert. Milch gab es umsonst in der mit monatlich rund 1000 Mark bezuschussten Kantine, in der man auch Bier und Schnaps (allerdings nicht gratis) ausschenkte. Rauchen und Essen am Arbeitsplatz waren untersagt, auch wurden die Mitarbeiter regelmäßig auf ansteckende Krankheiten untersucht. 1890 rief man die „Krankenkasse Dresdner Molkerei Gebrüder Pfund“ ins Leben, es gab Kranken- und Sterbegeld, Zuschüsse für Wöchnerinnen und Kuren, ….

Eine schwere Zäsur für die „Dresdner Molkerei Gebrüder Pfund“ war der Erste Weltkrieg. Der Kondensmilchmarkt brach umgehend ein, das Lebensmittelamt des Königlichen Sächsischen Ministeriums des Inneren hatte vor allem in den letzten Kriegsmonaten nicht mehr viel zu verteilen. Als der Krieg verloren war, hatten im Ausland holländische und amerikanische Firmen mit ihren Marken festgesetzt, auch waren in den Ländern, in die Pfunds Molkerei bis dahin exportiert hatte, nun neue Fabriken entstanden. 1923 starb Firmengründer Paul Pfund, dessen Unternehmen von den Nachkommen bis zur Enteignung in der DDR weitergeführt wurde. Beim den Luftangriffen auf Dresden 1945 waren zumindest für den Firmenhauptsitz auf der Bautzner Straße zu verzeichnen. Durchaus möglich, dass unter all den vielen Engeln (auf den Fliesen) im Laden auch allerlei Schutzengel sind.

Jürgen Helfricht: Pfunds Molkerei. Der schönste Milchladen der Welt. Husum Verlag, 117 Seiten, zahlreiche, meist farbige Abbildungen, 9,95 Euro

Von Christian Ruf